Paty Cantú, contenta por nominación a los Kid’s Choice Awards

Está nominada como la Estrella Latina Favorita

CIUDAD DE MÉXICO (13/FEB/2017).- La cantante Paty Cantú está contenta por su nominación a los Kid’s Choice Awards como Estrella Latina Favorita, no por tener un trofeo en casa, como ella misma dice, sino por la oportunidad de alzar la voz en un evento así.

“Por la oportunidad de ir a hacer un performance sobre ese escenario como mexicana, como latina, como mujer, representando por lo menos tres de las características que hoy sufren controversia en EU. Hablar a favor de nosotros con trabajo y demostrar lo que somos capaces”, dijo en un encuentro con la prensa este lunes.

"¿Es decir que no te vas a quedar callada? ", se le preguntó durante su primer día haciendo el doblaje de Pitufina, para Los Pitufos: La aldea perdida. “Sí hablaré”, dijo con seguridad. Desde un tiempo para acá la actriz ha dicho que su próximo material discográfico tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo, por lo que se le preguntó su opinión sobre la situación de México con Estados Unidos.

“Yo he estado públicamente expresando lo que pienso, que no es justo, que no debe existir el veto religioso, la discriminación por nacionalidad, todas esas cosas como idioma, religión género, ideología no pueden ser un sinónimo de un defecto”.

Con la nominación y un disco que quiere ver salir, pero que aún no tiene nombre, Paty dijo estar dedicada completamente a este doblaje al que también le tiene mucho cariño.

“Me siento 100 por ciento identificada con el personaje de Pitufina, tanto ahora que cuando era niña porque cuando era niña me acuerdo que era la mujer entre todos los pitufos, pero no por eso se hacía chica, al contrario, siempre jugaba un rol como de una mujer muy organizada, muy fuerte de carácter, que sabía lo que quería y me encanta porque es pequeñita de tamaño como yo, sabe lo que quiere, insisto, en un momento en el que el mundo está pasando por tantos cambios cualquier cosa pequeña, mediana, grande que podamos hacer para enviar un mensaje en pro de la igualdad, esas cosas se les clavan a los niños en el corazón desde chiquititos”.