Noche de divas en el Grammy

Adele se corona como la cantante del momento al levantar el premio a Canción y Disco del Año

ESTADOS UNIDOS (13/FEB/2017).- Fuera de lo común. Esas serían las cuatro palabras que definen a la perfección la ceremonia de los Grammy, una fiesta que se salió del guion, que vivió errores técnicos, momentos emotivos, lágrimas, humor y encumbró a una nueva generación de divas, encabezadas por Beyoncé, Lady Gaga y Adele, quien se convirtió en la reina de la noche al ganar en las categorías de mayor peso: Mejor canción y Disco del Año.

Hubo varios instantes de la ceremonia que van directo a los libros de anécdotas. Desde el hilarante monólogo de apertura del conductor de los premios, James Corden, hasta impresionante presentación de Beyoncé con el tema “Love Drought”, donde lució su embarazo en todo su esplendor. También brilló Bruno Mars, con un sentido homenaje a Prince, así como el regreso a los escenarios de Katy Perry.

Otros que dejaron su huella fueron los integrantes del grupo Twenty One Pilots, quienes el premio a Mejor dueto pop o grupo en ropa interior. ¿La razón? Una promesa que hicieron antes de ser famosos.

Se esperaba que abundaran discursos sobre política en el Grammy, pero parece que los invitados se pusieron de acuerdo para que todo girara en torno a la música. Una de las pocas que sí hizo mención del momento social que se vive en Estados Unidos fue Jennifer López, quien afirmó que se viven momentos donde “nuestras voces se necesitan más que nunca”.

Donde faltó voz fue en la presentación de Metallica y Lady Gaga. Y es que los ingenieros de audio del Grammy vivieron una pesadilla durante el dueto “Moth into the flame”, ya que el micrófono de James Hetfield, vocalista de la banda de rock pesado, estuvo apagado y fue el oficio de la intérprete lo que evitó que la pieza terminara siendo un desastre.

Sin embargo la dueña de la noche fue Adele. Su número de apertura, con escenografía sobria pero desgarradora interpretación de “Hello”, demostró que vocalmente se encuentra en un nivel superior.

Pero así como tocó el cielo enfrentó el “suelo”, al equivocarse mientras interpretaba “Fast Love”, como parte del tributo a George Michael. La británica, con lágrimas asomando en sus ojos, paró su número avergonzada y volvió a comenzar, ante la mirada atónita del auditorio, que a pesar de todo le perdonó el error y la recompensó con aplausos.

Las porras a su favor fueron bien merecidas, ya que al final la cantante volvería al escenario en un par de ocasiones más, para recoger el gramófono dorado a Mejor canción (“Hello”) y Disco (“21”). La británica no olvidó en su discurso a quienes la apoyaron en sus primeros años, y también agradeció a Beyoncé, a quien la considera más que un ejemplo, una “madre”, tanto en lo emocional como lo artístico. Pero en una noche de divas, solamente una se ganó el derecho de ser reina: Adele.

Contra el muro

A Tribe Called Quest aprovechó su participación en la entrega 59 de los Grammy para manifestarse contra el muro propuesto por Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La banda abrió su número derribando un número y en una parte de su show apareció en pantallas un letrero que decía “NO WALL NO BAN”, relación también con el veto propuesto por Trump.

Jesse & Joy, triunfo latino

Algunos premios tienen un sabor especial, tal como lo sintieron los integrantes de Jesse & Joy este domingo, tras ganar el Grammy a Mejor álbum de pop latino. “Nuestro Grammy lo dedicamos a nuestros padres”, y añadieron que también a la comunidad inmigrante para hacerles un llamado a mantenerse unidos ante la adversidad actual en Estados Unidos. “Como méxico-americanos que somos, al haber nacido en Estados Unidos y ser de raíces mexicanas, nos duele lo que está sucediendo en la actualidad con la discriminación y acoso a inmigrantes, pero al mismo tiempo llamamos a la unidad, porque con ésta conseguimos más puntos a nuestro favor”, señaló Joy.

Jesse y Joy ganaron en la categoría por su producción “Un besito más”, que grabaron para honrar a su recién fallecido padre. “Nos sentimos orgullosos, honrados y contentos. Esta es nuestra segunda vez nominados, y la vez pasada no ganamos, pero no tuvimos que esperar hasta el tercer disco”.

“Este premio es muy especial para nosotros. Lo hicimos en memoria de nuestro papi, y en tiempos como hoy nos sentimos más contentos de mostrar una cara multicultural y positiva en esta nación”, apuntó Jesse, quien agregó que “a los inmigrantes les decimos que no tengan miedo a la discriminación, que luchen por sus sueños, ya que trabajando duro se puede llegar al espacio sideral”.

LOS PREMIADOS

Ganadores de la noche

• Mejor artista nuevo: Chance The Rapper.

• Mejor dueto pop o actuación de grupo: Twenty One Pilots, por el performance de “Stressed Out”.

• Mejor canción de rock: David Bowie por “Blackstar”.

• Mejor canción de solista Country: Maren Morris por “My Church”.

• Mejor álbum contemporáneo urbano: Beyoncé por “Lemonade”.

• Mejor álbum rap: Chance The Rapper por Coloring Book.

• Canción del Año: “Hello” del álbum “25” de Adele.

• Grabación del Año: “Hello” del álbum “25” de Adele.

• Álbum del Año: “25” de Adele.

• Mejor álbum de pop latino: Jesse & Joy por “Un besito más”.