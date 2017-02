Adele se lleva Grammy de Canción del Año

Se llevó el premio por su canción 'Hello'

CIUDAD DE MÉXICO (12FEB/2017).- La cantante británica Adele se llevó el premio de Canción del Año por "Hello", en la entrega 59 de los Grammy.

"Primero que nada quiero disculparme por las malas palabras, no quise ofender a nadie. Muchas gracias por este premio, gracias a la Academia y quiero darle gracias a Greg... gracias por tu paciencia por ayudarme a crear esta canción", dijo en referencia a Greg Kurstin, con quien compuso el tema.

En la categoría se impuso a "Formation", de Beyoncé; "I Took a Pill In Ibiza", de Mike Posner; "Love Yourself", de Justin Bieber, Ed Sheeran y Benjamin Levin, así como a "7 Years", compuesta por Lukas Forchhammer, Stefan Forrest, Morten Pilegaard y Morten Ristorp.

Adele se encargó de abrir la ceremonia en el Staples Center de Los Ángeles interpretando, precisamente, "Hello".

Más adelante en la gala realizó un tributo al fallecido George Michael, aunque tuvo algunos problemas al interpretar el tema "Fastlove".