Mel Brooks recibe el Bafta honorífico

Fue honrado por su contribución a la industria cinematográfica

LONDRES, INGLATERRA (12/FEB/2017).- El estadounidense Mel Brooks recogió hoy en Londres, en la 70 edición de los premios de la Academia Británica de Cine y Televisión, el Bafta honorífico por su contribución a la industria cinematográfica.

El Royal Albert Hall de la capital británica ovacionó al ganador del conocido como "Bafta Fellowship", que recibió el premio de manos del príncipe Guillermo, duque de Cambridge.

"Tristemente, la Academia se ha quedado sin actores, por lo que me ha tocado aportar mi granito de arena", bromeó el segundo en la línea de sucesión al trono británico, quien es, además, presidente de la Academia.

"Esta noche premiamos a Mel Brooks, un actor, cómico, director y compositor con un talento sin igual", añadió Guillermo sobre el escenario.

Por su parte, Brooks hizo gala de su habitual humor gamberro: "Creo que los Bafta han hecho unas elecciones insoportablemente buenas esta noche, especialmente conmigo", dijo antes de agradecer al productor Harvey Weinstein "por no tener nada que ver con este premio".

Y también aseguró que cuando preparaba el viaje a Londres no pensó en el pasaporte porque no considera a Inglaterra como un país extranjero. "Es como un Brooklyn enorme, que simplemente habla mejor".

Solo recuperó un poco la seriedad para agradecer el honor de recibir un premio otorgado a gente como Alfred Hitchcock o Laurence Olivier.

Melvin James Kaminsky, más conocido como Mel Brooks, de 90 años, dirigió clásicos del cine tan reconocidos como "The Producers" (1968), "Young Frankenstein" (1974), "Blazing Saddles" (1974), "The Twelve Chairs" (1970), "History of the World: Part I" (1981) o "Robin Hood: Men in Tights" (1993).

Por "Los productores" ganó un Óscar al mejor guion original y ha sido nominado otras dos veces, a mejor canción de "Blazing Saddles" y mejor guion adaptado, por "Young Frankenstein".

Cuenta además con cuatro nominaciones a los Globos de Oro, una a los Bafta y con cuatro premios Emmy de 13 candidaturas.

Entre los ganadores de este Bafta honorífico figuran actores y actrices de renombre como Julie Walters, Helen Mirren, Anthony Hopkins, Sean Connery y Sidney Poitier, quien recibió el galardón el pasado año, y directores y productores como Martin Scorsese, Charlie Chaplin, Woody Allen y Alfred Hitchcock.