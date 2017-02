¿Qué hacer del 11 al 18 de febrero?

• La próxima semana Guadalajara celebra su 475 Aniversario con GDLuz • Toruk, el primer vuelo es el nuevo espectáculo itinerante del Cirque Du Soleil que se presentará en la ciudad, basado en la película Avatar • El grupo mexicano de pop Reik ofrecerá un concierto en el marco de su gira DesAmor • Tres Íconos del Rock es un concierto que hace tributo a tres de las mejores bandas de rock en la historia: The Doors, Creedence y The Beatles

Festival GDLuz



La próxima semana Guadalajara celebra su 475 Aniversario y el Centro Histórico se convierte en un parque temático con atracciones de luz, que comenzará en la Catedral Metropolitana y se extenderá hasta el Instituto Cultural Cabañas. A lo largo de 1.2 kilómetros se podrán admirar video mappings, shows multimedia, música, performance y mucho más.



Centro Histórico de Guadalajara.

Del 14 al 18 de febrero, de 18:30 a 22:30 hrs.

Entrada gratuita.



Toruk, el primer vuelo



Es el nuevo espectáculo itinerante del Cirque Du Soleil que se presentará en la ciudad. Basado en la película Avatar de James Cameron, la trama es narrada por un cuentista na’vi y transcurre miles de años atrás de los eventos del filme, en la que tres jóvenes na’vi buscan a un poderoso depredador para evitar una catástrofe natural.



Arena VFG.

Del 10 al 12 de febrero.

V 21:00 hrs. S 17:00 y 21:00 hrs. D 13:00 y 17:00 hrs.

De $400 a $1,800.



Tres Íconos del Rock



Es un concierto que hace tributo a tres de las mejores bandas de rock en la historia: The Doors, Creedence y The Beatles.

Una velada en la que se revivirá el poder y la autenticidad de los sonidos que definieron a más de una generación. Las bandas tributo son The Rockets, Dof y Midnight Special.



Teatro Diana.

12 de febrero, 18:00 hrs.

De $200 a $550.

20% en Círculo Informador.



RONDALLA DE SALTILLO SINFÓNICO

Teatro Galerías. 12 de febrero, 18:00 hrs. $300 y $450.



VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO

Una exposición de la IFA (Institut für Auslandsbeziehungen). Instituto Cultural Cabañas. Mar.-D 10:00 a 18:00 hrs. $70 general. Martes entrada gratuita. Museo de Arte de Zapopan. Mar.-D 10:00 a 18:00 hrs. J 10:00 a 22:00 hrs. Entrada Gratuita. Hasta el 12 febrero de 2017.