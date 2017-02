¡Todos quieren a Karla Souza!

La actriz presenta este fin de semana la película 'Todos queremos a alguien', bajo la dirección de Catalina Aguilar Mastretta

GUADALAJARA, JALISCO (11/FEB/2017).- Sobre Karla Souza se han escrito ríos y ríos de tinta. Que si es la nueva estrella que esperaba el cine mexicano. Que si tiene un toque divino con las películas donde sale para que siempre alcancen marca de taquilla. Que si ella es la rompecorazones de nuestra generación. Ella nada más se ríe al escuchar las afirmaciones anteriores y afirma con voz suave pero firme: “Soy una mujer, como cualquier otra, ni más ni menos”.

Karla le toma la llamada a este medio para promover la película “Todos queremos a alguien”, que estrena este fin de semana en la taquilla mexicana. Pero no suena como lo haría una “Diva” y tampoco presume sus triunfos en la taquilla nacional. “Ahorita México necesita muchas cosas, sobre todo aprender a valorar, apreciar y presumir lo que tenemos aquí”.

Con “Todos queremos a alguien”, Souza se sumerge en el género de la comedia, acompañada por Ben O’Toole y José María Yazpik en los papeles principales. “Se hizo una sinergia con el elenco magnífico”, apunta la actriz.

—¿Qué ideas se vienen a tu mente cuando se trata de presumir lo que hiciste en “Todos queremos a alguien”?

—La primera es “orgullo”, porque en la pantalla podemos plasmar a una mexicana que es triunfadora en muchos campos de su vida, y es algo que queremos ver, a una inmigrante (“Clara Barrón”, su papel) que logra alcanzar un montón de metas en la vida. Pero también es una película que apela a un montón de valores que tenemos en nuestro país, desde la lealtad hasta el amor la familia.

—“Clara” es una mujer exitosa que vive otro país, que ha alcanzado éxito en su carrera, es autosuficiente. Suena muy a ti, ¿no?

—¡Pero no! Ella es una mujer muy cínica. Es una ginecóloga que se la vive escuchando historia de parejas exitosas y que fracasan, y para ella es un mundo incomprensible. En el amor le ha ido muy mal y eso la ha endurecido, aunque por otro lado, su familia siempre ha sido su apoyo, entonces se debate entre ser muy hogareña y seguir por el mundo con el corazón todo. Creo que todos nos identificamos con eso, y es fácil entrar en ese dolor…

—Perdón, Karla, pero no tienes pinta de que sea a ti a quien le han roto el corazón alguna vez…

—(Risas) ¡Pero sí! Soy una mujer normal, un ser humano como cualquier otro. También a mí me han roto el corazón (risas).

—Hablando sobre problemas y endurecimiento de emociones, el ambiente para los latinos en general y los mexicanos en particular se ha complicado en Estados Unidos, ¿te ha tocado notar algo de ese cambio?

—Yo trabajo en esa burbuja llamada “Hollywood”, donde el latino es apreciado, querido y valorado. Pero hay otro rostro de Estados Unidos que no nos quiere, y me toca trabajar más duro, con más pasión, y demostrar que nos hemos ganado un lugar con nuestro esfuerzo.

—Además de cine, ¿te queda tiempo para algo más?

—Estoy celebrando que ya tenemos luz verde para la cuarta temporada de la serie “How to get away with murder”. Comenzamos a filmar en julio y eso me tiene muy contenta porque es una serie de televisión que hemos hecho con mucho cariño. También hay un par de proyectos, incluyendo un estreno de cine que podría darse este año, aunque no tengo la fecha concreta y prefiero no decirlo, no se vaya a salar (risas).

¿QUIÉN ES ELLA?

Nacida para las cámaras

Quizás nadie recuerde a estas alturas que Karla Souza se dio a conocer en la televisión dentro de la novela “Verano de amor” (2008), protagonizada por Dulce María. Desde entonces, la actriz (nacida en la Ciudad de México en 1985) ha participado en películas como”From Prada to Nada” (2011), “Suave patria (2012), “Me late chocolate (2013) y “¿Qué culpa tiene el niño” (2016). La cinta que la catapultó a la fama es “Nostros los nobles” (2013).

¿DE QUÉ SE TRATA?

Una historia de puro amor

“Todos queremos a alguien” narra la historia de Clara Barrón (Karla Souza), una joven hermosa que parece tener todo en la vida: un gran trabajo, una gran casa en Los Angeles, California y una amorosa familia. Lo que no tiene claro en su vida es el amor.

Presionada en asistir a una boda en México, Clara pide a un compañero de trabajo (Ben O’Toole) que la acompañe y se haga pasar por su novio cuando es sorprendida por su ex novio (Chema Yazpik), muy querido por su familia, quien aparece después de haber estado ausente por completo de su vida. Confundida, Clara tiene que decidir entre regresar al pasado o abrir su corazón para nuevas e inesperadas posibilidades. En una aventura llena de situaciones jocosas, Clara aprende que su loca familia puede ayudarla a encontrar el amor.