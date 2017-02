Alberto Agnesi impactará con Maite Perroni

El actor producirá la cinta 'Regalo de vida', proyecto donde participa la ex RBD

GUADALAJARA, JALISCO (11/FEB/2017).- Alberto Agnesi es de una nueva generación de histriones que no se conforman con hacer un casting y esperar si los contratan para una telenovela o película, desde hace unos años ya se desarrolla también como productor, ha estado detrás de cuatro cintas: “Viernes de ánimas”, “Nómadas”, “Luna de miel” y “De las muertas” y ahora prepara su quinto largometraje como productor, “Regalo de vida”, donde llevará a Maite Perroni como una de las actrices principales.

“La película que traigo ahorita es de mi pleno interés filmarla en Jalisco, traigo algunas ofertas de otros Estados, todavía nos las he concretado, pero si me pusieras en un papel ideal quisiera realizarla aquí, de hecho el guion lo escribieron pensando en la Entidad”, comparte y adelanta que la cinta será dirigida por Benjamín Cann.

“Es un guion del que ya llevamos casi tres años, lo va a dirigir Benjamín. Y uno de los personajes más entrañables lo va a ser mi hermana Maite Perroni, para los demás personajes serán actores que muchos son amigos míos, con quienes he tenido la fortuna de trabajar y que me he enamorado de su capacidad actoral”. Agnesi está trabajando con la escritora Ximena Escalante y aunque no ahondó en la trama, se prevé que esta tome como contexto la donación de órganos.

“Yo meto la carpeta este año, depende de la decisión del consejo del IMCINE para que quede aprobado, Videocine está interesado en la distribución, hay muchos nichos de poder que quieren que se lleve a cabo. Me he enfocado en hacer cosas más culturales y de denuncia, pero este proyecto que estoy preparando, será mi primera película más comercial y con mensaje y a ver qué tal nos va”. Por si fuera poco, también quiere traer una obra de teatro que produjo hace tiempo, “El ornitorrinco”, de Humberto Robles.

Persigue sus sueños

Los inicios en el histrionismo de Agnesi se remontan al CEA de Televisa donde estudió actuación y fue en dicha empresa que tuvo sus primeras participaciones en telenovelas, pero no se conformó con tener una exclusividad, desde siempre estuvo llamado a ser libre y pertenecer a proyectos que le llenaran sus expectativas aunque esa decisión en ciertos momentos lo mantenía en incertidumbre pues había que sobrevivir, comer y pagar la renta.

“Dejé en Guadalajara a mis amigos y mi familia —que es lo que más quiero— por algo que me gusta hacer y por eso no quise atarme a proyectos que no me convencían, el futuro que yo quiero tener es ser un actor que elija dentro de lo que me ofrezcan, lo que yo quiero hacer, y la única manera de hacerlo es trabajando, creciendo, entregando resultados, ser generoso con los demás actores y enseñar lo que uno va aprendiendo en el camino, por eso es que comencé a producir”.

En mayo próximo Alberto regresa a los foros de televisión para grabar la cuarta temporada de “Señora Acero” donde da vida a “Marcelo Dóriga”. Y prevé que este 2017 será un año de gran auge para los productores que buscan impulsar sus proyectos, repercutiendo en más trabajo para los actores, precisamente ahora que ya no se manejan los vetos y las exclusividades.

Partipación especial

Por estos días se pudo ver a Alberto realizar una aparición especial en la nueva telenovela de Azteca, “La fiscal de hierro” donde interpretó a un sicario que se enamora de la hija de uno de los líderes del crimen organizado.

“‘Marcos’ es un sicario que trabaja para el personaje de Alejandro Camacho, pero aparentemente trabaja para el papá de ‘Candela’ (Estefanía Hinojosa) que es el personaje que hace Christian Tappan y eventualmente le ordenarán matar a la hija del narco de la cual él está enamorado, no cumple las ordenes por primera vez y lo torturan, a pesar de ser un sicario es un tipo leal a su chamba, pero también le es leal a su corazón,‘Candela’”.

A Agnesi le parece interesante que Azteca tome la temática del crimen pero desde la perspectiva de la justicia. “Hay narrativas que se ponen de moda, los productores en general ven una veta de oro y tratan de explotarla, está sucediendo con las series musicales basadas en personajes famosos. Me gusta esta historia porque planeta el lado del crimen y no lo enaltece, más bien plantea las consecuencias que suceden en el lado del bien y como la gente que es víctima puede encontrar la justica a través de las leyes y la venganza, es una historia muy interesante es una narrativa mucho más profunda que el melodrama tradicional”.