'No Plan' de Bowie saldrá el próximo 24 de abril

El EP incluye tres de los últimos temas grabados por el fallecido cantante

LONDRES, INGLATERRA (10/FEB/2017).- El EP "No plan", que incluye tres de los últimos temas grabados por el fallecido David Bowie, se publicará en formato CD el próximo día 24 y en vinilo el 21 de abril, anunció la discográfica Sony.

En un comunicado, el sello de discos indicó que en la venta del EP se incluye también una edición limitada en vinilo -por encargo y numerada- con un vinilo blanco y una litografía exclusiva.

Esa versión limitada saldrá a la venta el 26 de mayo, según precisó la nota.

Las tres canciones -"No Plan", "Killing A Little Time" y "When I Met You"-, extraídas del musical "Lazarus", fueron publicadas anteriormente, a título póstumo, en el EP digital "No Plan", y anteriormente estaban disponible tan solo en "The Lazarus Cast Album".

El diseño del EP fue realizado por uno de los habituales colaboradores de Bowie durante la carrera del músico londinense, Jonathan Barnbrook.

A principios de este mes, el EP digital "No Plan" llegó al número uno en las listas de iTunes en once países, entre ellos el Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Finlandia y Suecia, y entró en el Top 20 en más de 30.

Un minuto después de la medianoche del 8 de enero, el día que David Bowie hubiera cumplido 70 años, un vídeo de la canción "No Plan" se divulgó en la web

http://smarturl.it/noplanvideo y el clip de "No Plan", dirigido por Tom Hingston, acumula ya más de 2 millones de visitas desde su estreno.

Bowie falleció a los 69 años el 10 de enero de 2016, tan solo dos días después de sacar al mercado el álbum "Blackstar".

El legendario cantante, un virtuoso de la puesta en escena, maestro por excelencia de la reinvención y pionero del llamado "glam rock", vendió más de 136 millones de discos vendidos en todo el mundo a lo largo de su carrera.

De su extenso y admirado legado, el artista, afincado en Nueva York durante años, alcanzó el estrellato en 1972 con "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spider From Mars", y ha dejado para la posteridad trabajos de culto como "Heroes" (1977), "Lodger" (1979) o "Scary Monsters" (1980).