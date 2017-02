Juntos romperemos fronteras: Alejandro Fernández

En entrevista, el Potrillo platica de su música, la apuesta por nuevos compositores y su postura ante las políticas de Donald Trump

GUADALAJARA, JALISCO (10/FEB/2017).- Alejandro Fernández pone fin a la espera y hoy hace el lanzamiento a nivel mundial de su nuevo disco de estudio: “Rompiendo fronteras”, un trabajo compuesto por 11 temas y del que ya se desprenden “Sé que te duele” y “Quiero que vuelvas”. Cabe señalar que el video de “Sé que te duele” se grabó en Puerto Vallarta bajo la producción de Gabriela Alvarado, de la empresa tapatía Unlimited Films.

En entrevista el “Potrillo” platica de su música, la apuesta por nuevos compositores y su postura ante el escenario que está viviendo la comunidad latina en Estados Unidos, en donde tiene muchos seguidores.

—Álex, en los dos sencillos que ya fueron lanzados de tu nuevo disco predomina una mezcla de pop latino con regional; que otros géneros podremos escuchar en “Rompiendo fronteras”, ¿cuál es el género musical con el que te sientes más cómodo?

—No hay algún género en particular que me haga sentir más cómodo que otro, cada uno tiene su esencia, su magia. Simplemente amo y disfruto la música y compartirla con mi público.

—Para este nuevo disco apostaste por un joven autor, Joss Favela —creador de “Quiero que vuelvas”— , ¿a qué se debió esta decisión?

—Tuve la oportunidad de conocer su trabajo y la verdad es que me gustó lo auténticas que son sus composiciones y la profundidad de sus letras. Es importante además de trabajar con autores que ya he hecho buen equipo en el pasado, darle también oportunidad a gente joven que trae ideas nuevas y frescas.

—Los mexicanos que viven en Estados Unidos están viviendo momentos difíciles gracias a las políticas racistas de Donald Trump, ¿cuál es tu postura frente al escenario que está viviendo la comunidad latina en Estados Unidos, en la que tienes muchos seguidores?

—Los latinos somos gente fuerte y cálida que siempre sabe sacar el mejor provecho a cada situación, confío en que esta vez no será la excepción. Apoyándonos los unos a los otros y uniendo fuerzas es la manera en la que saldremos adelante. Como siempre lo he dicho, es muy importante que todos trabajemos todos los días para dar lo mejor de nosotros mismos, les recuerdo que no están solos y que juntos romperemos fronteras.

—El pasado diciembre filmaste en Puerto Vallarta el video de “Sé que te duele”, ¿puedes platicarnos sobre esta experiencia que, en parte, busca promocionar el destino?

—Creo que esta canción se prestaba mucho para grabarse en la playa y no quise dejar pasar la oportunidad de grabar en Puerto Vallarta. Además de que los paisajes son hermosos me encanta la energía que hay ahí y creo que se refleja muy padre en el video.

La mente detrás del video

En el video de “Sé que te duele” se aborda una historia de desamor, pero que después del sufrimiento, llega el momento de girar la página y comenzar de nuevo… ¿Qué mejor para superar un rompimiento que con una fiesta? Así lo señala Alejandro, quien para este tema estuvo acompañado de la banda colombiana Morat.

El video fue realizado por la productora tapatía Unlimited Films, quienes ya han hecho videoclips para diferentes músicos, como Café Tacuba. De hecho, su producción con Porter estuvo nominado al Grammy Latino 2015, para Mejor Video. También su presencia destacó en los premios MTV Millenial Awards el mismo año. Actualmente, continúan con colaboraciones para comerciales, documentales y por supuesto, videoclips musicales.

En entrevista, Gabriela Alvarado, productora del video, platicó sobre la experiencia de trabajar con “El Potrillo” y el proceso creativo detrás del clip: “Grupo Fernández quería una producción bien hecha; cada uno de nuestros videos son sumamente diferentes, pues nos basamos en el concepto del artista y de su música. Les dimos varias propuestas y les gustó la que ahora se presenta en el video”.

La propuesta original fue la historia de romance y desamor entre Alejandro y una chica, esta historia fue evolucionando conforme al proceso de creación: “La base principal es la narrativa de la canción, la trama de terminar una relación, pero por otro lado, estaba la temática musical que se presta mucho para cuestiones más alegres, como de fiesta. Estas dos vertientes fueron las que seguimos”.

El equipo de producción junto con el grupo Fernández optó por filmar en Puerto Vallarta; estuvieron siete días grabando y contaron con el apoyo de la ciudadanía local, desde la parte turística hasta protección civil estuvieron involucrados.

Además, Alvarado destaca que parte de la intención del video era mostrar un pedacito desconocido de Jalisco: “Buscamos varias playas, encontramos muchas muy bonitas y no tan turísticas, por ejemplo la de Colomitos”.

El mar es la constante principal durante la historia presentada, pues mientras ella se encuentra en una playa desierta, sola; él está en un velero sin saber si ir hacia ella o huir. El espacio que los separa es representado por el mar.

PARA FANS

“Rompiendo fronteras” contiene 11 temas: “Tienes que entender”, “Sé que te duele”, interpretado a dueto con Morat; “Agridulce”, “Pude”, “Inocente”, “En lo correcto”, “Quiero que vuelvas”, “Cuando más te amaba”, “No pude”, “Un beso a medias” y “Cuando gane la distancia”