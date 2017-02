La nueva musa de las chick-flicks

Natasha Dupeyrón paso a paso se va abriendo camino en el cine, para el 2018 estrenará su primer protagónico

GUADALAJARA, JALISCO (09/FEB/2017).- Desde hace cuatro años Natasha Dupeyrón dejó las telenovelas para enfocarse en el cine, no lo hizo por desdén al melodrama, sino para ampliar sus horizontes en el histrionismo… Y alejarse un tiempo de la pantalla chica le ha comenzado a dar buenos resultados, para muestra su reciente participación en “La vida inmoral de la pareja ideal” que actualmente ya puede verse por Netflix y de la cual ha obtenidos buenos comentarios por parte de la crítica.

“No dejé las telenovelas porque no me gustaran, sino porque quería experimentar un poco más mi trabajo, un poco más serio, de retos, y es lo que me ha dado el cine. Me ha costado trabajo, pero estoy aquí ahora y ha valido la pena, la película de Manolo Caro ha sido para mí una cinta muy importante, las otras han sido pedazos muy pequeñitos pero donde también he sacado amigos y experiencias”.

Señala en charla con este medio de comunicación que otros directores y productores que ella admira y con los que tenía ganas de trabajar, le han estado llamando para invitarla a sus proyectos. “Estoy muy contenta, me han escrito directores con los que he querido trabajar toda la vida, y mi emoción la comparto con mis compañeros de trabajo y amigos, todo es para proyectos de cine y de teatro, todo es para 2017, este año va ser un muy buen año”.

Y justo ahora que las comedias románticas nacionales son el hit de la taquilla en México, Natasha se ha estado convirtiendo en un referente de este género, siguiendo los pasos de otras compañeras como Bárbara Mori, Aislinn Derbez y Martha Higareda, que son expertas en el tema. De hecho, está a la espera del estreno de “El que busca encuentra” donde hace una participación especial, así como lo hizo en “Treintona, soltera y fantástica” y en el doblaje en “La vida secreta de tus mascotas”. Lo cierto es que las nuevas oportunidades en la pantalla grande la mantendrán ocupada en los proximos meses.

Hace amistades

María Gabriela y Stephanie se convirtieron en dos grandes amigas para Natasha, la buena química surgió desde los ensayos de la película. “Hasta nos fuimos de fiesta juntas, las tres somos las que más tenemos escenas juntas, he hecho muchos amigos aquí. Voy a extrañar a María Gabriela, se va a Colombia a trabajar”.

Los personajes de las tres actrices interactúan con robots, pues encuentran al virgen (José Pablo Minor) en la carrera de robótica. “La verdad tuvimos muy poco tiempo para empaparnos del tema, estuvimos muy enfocados en el guion para que todo lo que dijéramos sonara real, tuvimos ayuda de los chavos que hicieron los robots”.

Un reto en puerta

La oportunidad dorada de Natasha la acaba de filmar en Guadalajara, se trata de la cinta “Plan V”, la cual representa su primer protagónico en la pantalla grande. Este filme se estrenará en febrero del 2018.

“La verdad es que estoy bastante bien cobijada con mucha gente increíble, yo no creo que este personaje sea el protagónico, está tan bien escrita la peli que todos son bien importantes, este personaje no podría vivir solo sin los demás, no me siento la protagónica, me siento parte de un equipo; además, las historia lo enseña así, es la historia de un amor, de la desilusión, del amor las amigas y los clichés”.

Jorge Aragón, el productor de “Plan V”, fue quien se acercó a Natasha para ofrecerle el personaje de “Paula”, luego de haberla visto trabajar en la serie de televisión “Realidad aumentada”. “Vio mi trabajo y me dijo que el personaje lo iba a hacer increíble, lo agradezco mucho, estoy muy contenta, la historia es increíble… He conocido gente muy cool de buen corazón y eso me llevo de esta película”.

¿De qué va el filme? “Paula” y sus dos amigas “Fernanda” (María Gabriela de Faría) y “Jennifer” (Stephanie Gerard) emplearán un “Plan V” que consiste en buscar y enamorar a un chico virgen para vengarse de una desilusión amorosa que sufrió la protagonista.

“Es un personaje bastante divertido, es muy diferente a mí, me encanta salir de mi zona de confort, es una chica superficial que nada más quiere estar con sus amigas, tiene al novio perfecto —según ella— y de pronto le rompen el corazón y entonces hace una apuesta con sus amigas, descube el amor verdadero y regresa a lo que le había enseñado su papá: que el amor no es superficial, ni todos los valores que nos enseñan desde chiquitos”.

NO SE ENCASILLA EN UN MEDIO

Adiós estigma

Natasha explica que poco a poco se ha ido desvaneciendo el estereotipo de que si se trabaja en tele no se puede trabajar en cine, desde su perspectiva en nuestro país sólo se aplica esta regla, pues en otras ciudades los actores pueden trabajar libremente de un área a otra. “En México existe algo que en el otro lado del mundo no, que un actor o es de telenovelas, o de teatro y o de cine, eso sólo aquí pasa y debe desparecer. Los actores también debemos aprender cada técnica porque para eso somos actores. Me encanta México, quiero trabajar mucho aquí, hay propuestas interesantes, estaré aquí un rato”.