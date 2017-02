Huyen 'Mientras el lobo no está’

La ópera prima del cineasta Joseph Hemsani aborda el fenómeno del bullying en la sociedad contemporánea

GUADALAJARA, JALISCO (09/FEB/2017).- El próximo día 24 de febrero se estrena en la cartelera nacional el thriller psicológico “Mientras el lobo no está”, ópera prima de Joseph Hemsani que llega con 700 copias. Se trata del cuarto largometraje mexicano que se presenta en lo que va del 2017. El elenco lo conforman Mauricio García Lozano, Luis de la Rosa y Miranda Kay, para estos últimos es su primera experiencia en cine.

La película presenta a un grupo de niños “problema” que permanecen en un internado, su intención es escapar del inmueble pues el ambiente es hostil en el cual se albergan muchos secretos. El director del instituto (Mauricio) es un personaje clave para poder escapar de su yugo. “Alex” (Luis) e “Isabel” (Miranda) y sus amigos tendrán que enfrentarse a una fuerza que nada tiene que ver con la fantasía o lo sobrenatural.

El largometraje está ambientado hacia finales de la década de los años cincuenta, las locaciones se realizaron en Ameca, Ameca en el Estado de México, pero también en la Ciudad de México, el proceso creativo tardó seis años, la cinta se filmó hace dos durante dos meses y es ahora que Cinépolis la toma para hacerse cargo de la producción.

“Teníamos que encontrar locaciones que visualmente fueran una con la otra, usando los efectos y la magia del cine hicimos que todo se uniera de manera interesante”, expresa el director quien señala que de origen no tenía la intención de que su primera cinta fuera de suspenso y tampoco que tratará de competir con las comedias que son el género favorito en el país, por el contrario, él y Abe Rosenberg, con quien escribió el guion, se dieron cuenta que para hacer una primera película tenían que comenzar con un proyecto que no les costará tanto dinero y que requiriera de muchas locaciones y procesos técnicos.

Curva de aprendizaje

Para Miranda y Luis, su primera incursión en el cine los llenó de satisfacción pues además son los protagonistas de la trama, historia que también toma como contexto el abuso, el bullying y la pedofilia. “Todos sabíamos perfecto de lo que trataba la película, grabar las escenas fue difícil actoralmente, pero sencillo de realizarlas. Mauricio (el actor) es sumamente profesional, es una persona muy culta, es muy interesante y simpático, es increíble cómo puede desempeñar un papel tan fuerte, pero para nada fue difícil grabar las escenas, el manejo de la cámara que hizo Joseph es impresionante y se muestra todo sugerido, sólo con nuestras expresiones se puedo entender todo”, dice Miranda.

Mientras Joseph reitera que en realidad a quien le costó más trabajo hacer las escenas fue al propio Mauricio, “él no podía y no quería, pero yo le decía, ‘tienes qué’, lo empujé un poco, es tan buena persona en la vida real que le costó trabajo”. Sin embargo hace hincapié en que la cinta va más allá que mostrar estos temas, que es un filme sobre crecer y crear lazos de amistad. “No sentimos que la película trate tanto de eso, más bien es de crecer, pero firmarlo no fue difícil, tuvimos un par de pláticas y ellos entendían perfecto todo”.

Un trabajo en equipo

Para Luis, en quien recae la mayoría de las escenas, también fue un reto, pero sobre todo un trabajo de mucha confianza pues el director y su equipo de trabajo se preocuparon porque todos los niños se hicieran amigos y la pasaran bien, la mayoría tenía entre 12 y 13 años, ahora están en los 14 y 15. “Ahora hay diferentes opresiones hacia los menores, pero también creo que la película toca temas bastante actuales aunque está ambientada en los cincuenta. Creo que esta cinta va a ser un lanzamiento muy grande, Cinépolis le está apostando mucho a esta película, cuando la hice jamás pensé que iba a ser un proceso tan largo para que saliera, estoy muy emocionado”.