Piden matrimonio enfrente de Celine Dion

La cantante canadiense quedó 'congelada' al presenciar el momento

GUADALAJARA, JALISCO (08/FEB/2017).- Un hombre decidió proponerle matrimonio a su pareja enfrente de la mismísima Celine Dion, pero la sorpresa tuvo doble efecto, pues ni la cantante canadiense sabía lo que estaba por presenciar y sus caras, inmortalizadas en Instagram, lo dejaron muy claro.

La anécdota ocurrió en Las Vegas, Estados Unidos, el fin de semana pasado, y Celine Dion tenía que ser un componente importante en el momento en que el novio le diera la sorpresa a la chica.

La historia es que Nick Janevski y Austin McMillan, los dos de 24 años, son novios desde hace poco más de medio año. Él es instructor en un gimnasio y una de sus clientas fue la propia Celine Dion. Como coincidencia, desde que empezaron a salir, notó que Austin era una apasionada fan, sobre todo del famoso tema de "Titanic", "My heart will go on".

Así fue como tuvo la idea: aprovechando que Celine Dion daría un concierto en Las Vegas, Janevski consiguió que los recibiera por 30 segundos para que Austin pudiera conocerla y pedirle un autógrafo. Pero, cuando se estaban tomando la fotografía, Janevski se hincó, sacó el anillo y dejó boquiabiertas a las dos mujeres.

Fue Celine Dion quien tuvo que movilizar las cosas, según le contó Austin a medios de comunicación estadounidenses, porque ella estaba congelada: "Me dijo: '¿Vas a decirle que sí?'. Fue muy amable y nos deseó un largo y feliz matrimonio, como el que ella tuvo con su marido, y luego se invitó a sí misma a la boda".