Cancelan festival 'Guadalajara Suena' con Mi Banda el Mexicano

GUADALAJARA, JALISCO (08/FEB/2017).- La fiesta y diversión que brindaría el festival Guadalajara Suena encabezado por Mi Banda el Mexicano quedará para mejor ocasión, ya que ha sido cancelado.

"Por motivos ajenos a mi Banda el Mexicano de Casimiro Zamudio, lamentamos informales la cancelación del Festival..." se lee en un comunicado dado a conocer por organizadores.

El evento se llevaría a cabo el 4 de marzo en la Concha Acústica del Parque Agua Azul y en él también se presentarían; Bola Pirata, No Tiene La Vaca, LNG / SHT, El Mara, Itzia, Sr Fillips, Say Ocean, Pressive, Sureste, Kuerda, Go Karolina, Mujer Tequila, DJ Niña Rica, Dj Vaquero y Nekcrocardio.

De tal suerte, el reembolso comenzará a efectuarse a partir del lunes 13 de febrero en las taquillas de C3 Stage (Av Vallarta 1488).