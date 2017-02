En junio, quinta temporada de 'Orange is the new black'

Netflix da a conocer el primer ''teaser'' de esta nueva entrega

CIUDAD DE MÉXICO (08/FEB/2017).- La serie original de Netflix, "Orange is the new black", protagonizada por Taylor Schilling y Laura Prepon, estrenará su quinta temporada el 9 de junio próximo a nivel mundial.



La plataforma digital dio a conocer el primer "teaser" de esta nueva entrega, el cual durante 15 segundos muestra de regreso a "Alex" (Laura Prepon), "Piper" (Taylor Schilling), "Nicky" (Natasha Lyonne), "Flaca" (Jackie Cruz), "Taystee" (Danielle Brooks), "Lorna" (Yael Stone), "Cindy" (Adrienne C. Moore) y "María" (Jessica Pimentel).



El clip concluye con la misma escena con la que termina la cuarta temporada, cuando "Dayanara" (Dascha Polanco) apunta con un arma que se le cayó a uno de los guardias, con lo cual iniciará un motín dentro de la prisión.



De acuerdo con diversos reportes de prensa, el programa estará compuesto por 13 capítulos y se espera en el futuro hasta una séptima etapa.