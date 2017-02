Muere Richard Hatch de ‘Battlestar Galactica’

El actor, conocido por su papel del capitán Apollo, falleció a los 71 años

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (07/FEB/2017).- El actor Richard Hatch, tal vez más conocido por su papel del capitán Apollo en la película y la serie televisiva "Battlestar Galactica", ha muerto. Tenía 71 años.

Hatch falleció el martes por la tarde de cáncer en el páncreas, dijo un representante. El agente Michael Kaliski indicó que el hijo de Hatch, Paul, estaba a su lado cuando murió.

Después de un papel en la serie televisiva "All My Children" en 1971, Hatch trabajó como actor en forma constante, al aparecer en series como "Dynasty", "The Love Boat", "Santa Barbara" y "Baywatch". También estuvo en el relanzamiento de la serie de televisión "Battlestar Galactica" de 2004 a 2009.

Será recordado por su asombro juvenil, su pasión por la creatividad y su buen corazón, dijo Kaliski.

Además de su hijo, a Hatch le sobrevive su hermano John.