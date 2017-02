Elton John recuerda a George Michael

Señala que era uno de los mejores vocalistas del mundo

CIUDAD DE MÉXICO (07/FEB/2017).- Elton John dice que su difunto amigo y compatriota George Michael era uno de los mejores vocalistas del mundo.

John honró a Michael en su programa Beats 1 Radio el lunes, cuando lo llamó uno de los "compositores más brillantes" de Gran Bretaña.

John y Michael colaboraron en 1991 en una conocida versión del clásico de John "Don't Let the Sun Go Down on Me", pero el músico dijo que se hicieron amigos mucho antes.

Recordó que conoció a Michael cuando era el vocalista principal de Wham! y tocó en el último concierto de la banda en el estadio Wembley de Londres en 1986.

John dijo que Michael era "el hombre más amable y generoso". Agregó que más que nada extrañará su humanidad.

Michael murió en su casa en Inglaterra el Día de Navidad, a los 53 años.