Freddy Krueger regresa para mostrar la pesadilla de su maquillaje

El proyecto mostrará el arduo trabajo que representa dar vida al personaje

GUADALAJARA, JALISCO (07/FEB/2017).- Tiene un guante con cuchillos en una mano, lleva un suéter rojo y verde y un sombrero sucio, aparece en las pesadillas de los adolescentes y está completamente quemado. Ah, y tiene miles de fans. Imposible confundir a Freddy Krueger, el demoniaco personaje de la saga de películas de terror "Pesadilla en la calle Elm", y que volvió al cine en un documental donde fue interpretado de nuevo por el actor Robert Englund.

La película no es una nueva historia de las andanzas de Krueger, sino un documental acerca del arduo trabajo de maquillaje aplicado para crear al monstruo de casi una decena de películas a partir de 1984. Se llama "Pesadillas en la silla de maquillaje" ("Nightmare in the makeup chair") y es una oda al artesanal trabajo de los especialistas en este arte.

En el documental, dirigido por Mike Kerz, es el maestro de efectos especiales Robert Kurtzman el encargado de mostrar el paso a paso de la creación de Krueger sobre la piel de Robert Englund.

La cinta es una idea surgida de la participación de Englund en la convención Chicago's Flashback Weekend Horror Con de 2014: mostrar cómo era el proceso de maquillaje durante las filmaciones. Sin embargo, el documental añade varias anécdotas del actor en torno a sus años como el monstruo.

El propio Englund, en entrevistas desde entonces, ha asegurado que el documental es su "carta de amor" a la franquicia. "Siempre me han impresionado los multitalentosos artistas de efectos de maquillaje. (El documental) puede inspirar a una nueva generación de artistas de efectos prácticos; estuve feliz de ser Freddy una vez más para compartir este proceso con los fans".