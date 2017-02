Lady Gaga y Metállica cantarán a dúo en los Grammy

Según la revista Rolling Stone, actuarán juntos en la ceremonia de premiación más popular de la industria musical

GUADALAJARA, JALISCO (07/FEB/2017).- A pocos días de que la cantante neoyorquina Lady Gaga anunciara las fechas de su nuevo “Joanne World Tour', este lunes se dio a conocer que cantará con Metallica en la presentación de los Grammy este domingo.

Así lo confirmó el sitio de la revista Rolling Stone. La actuación de Gaga ya es frecuente en el evento de premiación más popular de la industria musical y este 2017 no podía ser la excepción luego de que sorprendiera con una brillante aparición en el medio tiempo del Super Bowl 51.

Sin embargo, Metallica no se había presentado en esta ceremonia desde el año 2014, cuando cuando interpretó el clásico “One” con el pianista chino Lang Lang.

La Banda, está nominada a la categoría Mejor Canción Rock por su sencillo “Hardwired” del álbum “Hardwired … to Self Destruct” y compite contra David Bowie, Radiohead, Highly Suspect y Twenty One Pilots.

Habrá que esperar hasta el próximo 12 de febrero para descubrir de qué tratará el show de estos artistas durante la ceremonia de premiación, desde el Staples Center de Los Ángeles, California.