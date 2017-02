Se darán el gusto 20 años después

Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos darán un concierto en Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (07/FEB/2017).- Víctor Manuel recuerda del otro lado de la línea telefónica, que lo conecta desde Madrid con México: “‘La Puerta de Alcalá’ es una canción emblema, son de esas cosas que te pasan en la vida, no la teníamos en el repertorio y ya estábamos acabando ese disco de 1985 y llegó, fue el maná”, señala.

Ya son más de 30 años que, junto con Ana Belén, interpreta este tema en cada uno los conciertos que la pareja ofrece.

La también actriz dice que no cansa y la incorporarán al espectáculo “El gusto es nuestro” que, junto con Miguel Ríos y Joan Manuel Serrat, se presentará el 3 de marzo en el Auditorio Telmex. La cita comenzará en punto de las 21:00 horas.

“Cantas una serie de canciones que la gente espera, que goza, pero las reacciones de ella tienen un punto diferente. Como actriz me pasa que en teatro subo y a lo mejor tienes siete meses representando a un personaje y sabes los resortes en los cuales la gente va a responder, pero prefiero no confiarme en ello para que el personaje siga vivo y eso hago con las canciones”, apuntan.

—¿Ya saben cómo va a ser la dinámica de El gusto es nuestro?

—Ana Belén: No la tengo, pero empezamos los cuatro juntos y luego por separado, hacemos bloques de dos o tres canciones, luego alguna compartimos, una más juntos; a lo que vamos es a pasárnosla bien como hace 20 años.

—¿Les ha tocado que llegue gente para autografiarles un disco pirata?

—Víctor Manuel: (Risas) A mí me ha pasado no exactamente eso, pero sí alguien que acabando el concierto me dice que las canciones que le faltaban se las ha bajado su hija (en Internet) y lo dice con una inocencia total, porque no alcanzan a saber el proceso y cómo nos afecta a una serie de profesiones que tiene que ver con mi trabajo.

—¿Vale la pena seguir sacando discos físicos, habiendo plataformas digitales?

—VM: Que la gente escucha en plataformas me parece, va a ser para siempre. A mí mismo me es más cómodo ir a una de ellas, escuchar una canción, que ir a la tienda a comprar un disco a ver si me gusta. Con eso vamos a convivir, las quejas son globales porque no se monetarizan (en internet) de manera igual que un disco físico, en algún momento debe encontrarse el camino que compense meterse a un estudio y grabar canciones nuevas. Nosotros vamos a ver si en un año, cada quien por separado, graba un nuevo álbum.

—¿Escuchan sus discos, los tienen en casa?

—AB: Tengo en la oficina, pero sólo cuando tengo que oír algo o si ensayamos y queremos recordar alguna, pero no oímos nunca nuestros discos.

Con información de El Universal