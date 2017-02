Jorge Ramírez-Suárez, del cine emotivo a la comedia

El director estuvo en nuestra ciudad para filmar el remake de la cinta 'Corazón de León'; el largometraje es uno de los beneficiados por el fideicomiso estatal

GUADALAJARA, JALISCO (07/FEB/2017).- Hace varias semanas el cineasta Jorge Ramírez-Suárez estuvo en Guadalajara rodando una de sus próximas cintas, el remake de la cinta argentina “Corazón de León”. La nueva versión del director aún no tiene nombre, pero sí tiene varias locaciones de la ciudad —como Chapultepec, el Centro Histórico, bares, parques, departamentos, edificios y un aeródromo— que se podrán ver toda vez que esté terminada. En la Perla Tapatía se filmó por tres semanas y el resto fue rodado en Ciudad de México y en Los Cabos.

El proyecto fílmico cuenta con un fondo de cuatro millones de pesos que proviene de la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco, es uno de los 12 largometrajes beneficiados con la segunda convocatoria de este fideicomiso. La cinta es protagonizada por Jorge Salinas y Fernanda Castillo, el primer protagónico en cine para la actriz famosa por su personaje “Mónica Robles” en “El Señor de los Cielos”.

“Corazón de León” es una comedia argentina estrenada en 2013 del director Marcos Carnevale y con las actuaciones de Guillermo Francella y Julieta Díaz. Ahí se desarrolla la historia de una mujer a la que se le pierde el celular y la relación que entabla con el hombre que le ayuda a recuperar su teléfono, con quien genera una empatía muy grande. El tema es que cuando acuerdan conocerse, él es una persona de muy baja estatura. Entonces, ambos, tendrán que lidiar con sus propios prejuicios y los de la sociedad.

“No puedo adelantarte mucho. Es una comedia con un gran mensaje social. Apenas terminamos de filmar y si adelanto el mensaje, echo a perder la sorpresa que tiene la película en términos de efectos visuales y trama”, explica el director en entrevista. “A mí siempre me gusta escoger actores con fuerte personalidad y con calidad probada. Fernanda y Jorge son excelentes. También está Vico Escorcia, Arleth Terán, José Carriedo y Sylvia Pasquel. Además, hay también una docena de actores tapatíos, con los que estuve encantado de trabajar”.

El fondo que obtuvo de la Comisión de Filmaciones señala que se destinó en gente, locaciones y servicios, destaca que los productores tienen mayor conocimiento sobre el tema, “aunque soy productor de la mayoría de mis películas, en esta ocasión soy sólo director”.

La película se sigue editando. “Apenas terminamos de filmarla poco antes de Navidad. El nombre va a cambiar, pero no sé a cuál todavía”. Sobre lo que significa para él, el apoyo de la COFIEJ y que el Estado sea un escenario para rodar películas, le parece oportuno. “Jalisco particularmente tiene mucho que ofrecer, tanto con gente talentosa como en lugares. Me encantó filmar en Guadalajara y espero volver a hacerlo pronto. Es una gran noticia este apoyo. Que venga una película a Jalisco no sólo promueve al Estado, genera empleo y derrama económica”.

Al FICG llega “La gran promesa”

La sorpresa es que esta comedia rodada en Guadalajara no es el único vínculo que tiene el director con la ciudad, pues para el próximo Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) se estrenará su cinta “La gran promesa”, que además es parte de la selección oficial de dicho certamen donde compite por el Premio Mezcal como mejor película. Ramírez-Suárez señala no tener expectativas más altas con sus películas luego de la buena acogida que tuvo en taquilla “Guten tag, Ramón”: “‘Guten tag, Ramón’ fue una sorpresa para muchos. No espero más que mostrar mi trabajo que creo es continuo, desde ‘Conejo en la luna’, pasando por esta y ahora ‘La gran promesa’ que se estrena en el FICG en marzo”. “La gran promesa” es una cinta protagonizan Juan Manuel Bernal, Ilithya Manzanilla, Sam Trammell —el actor de “True Blood” para HBO— y Sofía Espinosa. La película se rodó en Alemania, Somalia, Bosnia, México (Durango) y Estados Unidos y cuenta la vida de fotógrafo mexicano que captura imágenes de guerra para las agencias de noticias, sin embargo, se verá inmiscuido en un mal entendido, provocando dejar a su hija en manos de sus mejores amigos, y 25 años después, tratar de recuperarla.

Importante el crecimiento de la comedia

A partir de las comedias que se realizan desde 2010, el público mexicano comenzó a acudir a ver el cine nacional, pero Jorge también coincide en que el público mexicano ya está interesado también en otros géneros. “La comedia es un género popular en México, pero el público mexicano también gusta del cine de horror o dramático. Al final de cuentas lo que busca el público es conectar con algo que le atañe, que le de variedad, pero siempre con calidad”.