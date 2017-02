Reminiscencias llenas de nostalgia y alegría en el Festival Índica

El dúo británico de The KVB y los rusos de Human Tetris estarán este 10 de febrero en el C3 STAGE

GUADALAJARA, JALISCO (06/FEB/2017).- Este viernes 10 de febrero llega la segunda edición del Festival Índica al C3 Stage el cual llenará de sonidos densos y oscuros, pero con sabor a nostalgia y romanticismo con los británicos de THE KVB y de los rusos de Human Tetris.

Luego de la edición del 2016 en donde se presentaron Peter Murphy, A Place To Bury Strangers y Pompey divididos en un par de días, se le da continuidad al festival, pero esta vez será un sólo día en el que la experiencia sonora del post punk melódico navegue en la ciudad.

THE KVB: Wood y Kat Day

THE KVB, dúo británico integrado por Nicholas Wood y Kat Day se especializa en un sonido Shoegaze - Dark Indie, el cual es un envoltorio de ondas rítmicas, baterías electrónicas adictivas, voces con reverbs, mucha distorsión, pero enmarcadas con punzadas llenas de nostalgia y romanticismo.

El proyecto surgió en el 2010 y cuentan con seis trabajos discográficos que toman influencias de artistas como 'The Jesus and Mary Chain', 'My Bloody Valentine' o 'Cabaret Voltaire' pero con una interpretación contemporánea.

Se encuentran dando a conocer su disco 'Of Desire' que salió en 2016 y esta será su primera visita a Guadalajara.

Human Tetris directos desde Rusia

Por su parte, Human Tetris es una agrupación que poco a poco comienza convertirse de culto y que regresan a la escena musical luego de un receso de casi cuatro años en penumbras.

Formados en octubre del 2008 por Arvid Kriger, Maxim Zaytsev, Tonia Minaeva y Ramil Mubinov, han sabido encauzar ese agónico sonido de 'Joy Division' con pinceladas dinámicas y sagaces que lo convierten en un post punk melódico repleto de sintetizadores atemporales con líneas que saben a los 70' y 80´s pero con arreglos que bien pueden recordarnos a 'Portishead' o a 'Interpol'.

Human Tetris cuenta con tres producciones bajo su brazo (River Pt1, Things I Don´t Need, Happy Way In the Maze Of Rebirth) dos EP y un sesiones en vivo en donde se denota emoción contenida en sus gélidas guitarras

Agéndalo

Festival índica

viernes 10 de febrero

C3 Stage

Costos de los boletos

250 Early bird (Limitado a 200 boletos).

$350 Boleto general (201 hasta un día antes del evento)

$450 Día del evento.

$700 Balcón (Incluye barra libre, acceso preferente y póster) Limitado a 50*

De venta en sistema www.superboletos.com

Taquillas del inmueble

Tiendas

Soulflower, Addictive Tattoo Studio (Providencia 2386),

Guitar Gear Guadalajara (Avenida Guadalupe 5075, entre Arquitectos e Ingenieros), tiendas AntiFashion, World Street Perinorte (Periférico Norte Manuel Gómez Morin, T/3660-3322) y Quince Store (Blvd. Marcelino García Barragán 1550)

EL INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO