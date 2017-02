Yuri tacha de 'copiona' a Lady Gaga

Aseguran que Gaga utilizó un vestuario similar a los que utiliza la veracruzana

GUADALAJARA, JALISCO (06/FEB/2017).- Lady Gaga fue la artista encargada de amenizar el medio tiempo en la edición número 51 del Super Bowl este domingo, sin embargo, tal parece que a Yuri no le gustó el show.

Gaga es conocida por sus extravagantes vestuarios, y esta fue una ocasión más en que la cantante neoyorquina tuvo la oportunidad de utilizar un guardarropa lleno de brillos y figuras geométricas.

Por esta razón, las redes sociales enloquecieron pues la cantante mexicana Yuri, compartió a través de su cuenta de Twitter un mensaje en el que advertía - al parecer en tono de broma- que demandaría a Gaga por copiar su vestuario.

Y es que en ocasiones anteriores Yuri ya había utilizado vestuarios similares a los de la neoyorquina

Además incluyó el hashtag #ConsumeLoMexicano que se ha vuelto viral en los últimos días ante los 'boicots' que piden dejar de lado los productos estadounidenses y preferir los producidos en México.

La broma subió de tono cuando se le cuestionó a la veracruzana por qué no había cantado la canción de "El apagón" en el espectáculo del medio tiempo, a lo que ella respondió "Por que no les alcanzó".

De igual forma, agregó una fotografía en la que se ve un producido traje intergaláctico, acompañada de "... y este vestuario, no me lo alcanzó a copiar porque no le alcanza!..."

Los tuis desataron una guerra de fans en la que unos defendían a Yuri y otros defendían a Gaga, incluso hubo quienes llegaron a argumentar que la jarocha era una copia de otras artistas.