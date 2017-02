Triunfan en NY

Seis modelos mexicanas sobresalen en el circuito de la moda en la Gran Manzana; Mariana Zaragoza, de Guadalajara, entre las 'top model'

ESTADOS UNIDOS (06/FEB/2017).- Al menos seis mexicanas destacan en el circuito de la moda en Nueva York como modelos de primer nivel, lo que apunta a un creciente reconocimiento de diseñadores, revistas y publicistas mundiales del talento y bellezas provenientes de México.

Las dos “top models” más destacadas de México son Issa Lish, de 21 años, considerada “una sensación de las pasarelas” por la revista Vogue, y Mariana Zaragoza, de 16 años y originaria de Guadalajara, que desfiló en 2016 en la Semana de la Moda de Nueva York para los diseñadores de Proenza Schouler.

Zaragoza fue definida por Vogue como la nueva “It Girl” (mujer sensual con personalidad magnética) tras entrar al mundo del modelaje internacional “de la mejor manera posible”, y figuró en enero pasado en la portada de la versión mexicana de esta revista. “Que una revista con tanto renombre como lo es Vogue me nombrara la ‘It Girl’ fue algo increíble”, declaró Zaragoza.

Sobre su experiencia en Nueva York, donde entre otras cosas aprendió “a valorar todo lo que tengo, que a veces tomo por hecho”, resaltó la bondad de los diseñadores de Proenza Schouler, Jack McCollough y Lazaro Hernandez. “En mi primer viaje a Nueva York fui a su estudio a hacer unos looks y fue ahí donde me conocieron. Me parecen unos diseñadores increíbles pero más que nada son muy buenas personas; tienen muy buen corazón”, afirmó Zaragoza.

Issa Lish, de padre japonés y originaria de la Ciudad de México, es la modelo mexicana más consolidada en el mundo. Ha figurado en portadas de las ediciones de México, Italia y Japón de Vogue. “Pasaron muchas décadas desde que México tuvo a modelos internacionales como Lish y Zaragoza”, explicó David Souza, fundador de la agencia Paragon Model Management, con sede en la Ciudad de México y proyección internacional.

En la década de 1990, la sonorense Elsa Benítez se convirtió en una figura regular de la revisa Sports Illustrated, mientras que Liliana Domínguez fue el rostro de campañas de numerosas casas de diseño, como Gucci, Paco Rabanne y Dolce Gabbana. “Yo creo que durante mucho tiempo las agencias en México no estaban buscando el talento con el perfil adecuado para competir internacionalmente”, declaró Souza.

En la actualidad también destacan las modelos mexicanas Cristina Piccone, Karime Bribiesca, Alejandra Guilmant y Alejandra Infante, que pasan la mayor parte del año en Nueva York, y que son una presencia constante en pasarelas, campañas comerciales y portadas de revistas en México y el mundo.

El mundo de la moda de Nueva York está cambiando su visión de la belleza, así como su opinión sobre lo que debe ser una modelo latina, lo que favorece a México, consideró Souza.