Bajo la dirección de Ari Boroboy, los integrantes de LemonGrass aseguran que ya no son unos niños y se preparan para internacionalizarse

GUADALAJARA, JALISCO (06/FEB/2017).- El sábado 18 de marzo se presentará en el Teatro Galerías con dos conciertos a las 13:00 y 17:00 horas la banda mexicana LemonGrass, alineación que creó Ari Boroboy y que ha ido ganándose el corazón del público; sobre todo, de niños y adolescentes. Jelly, Paula, Ivanna, Nathan, Sophie, Yael y Emiliano prometen un show lleno de música, diversión y dinamismo, y es precisamente Emiliano el que adelanta en entrevista que durante el concierto estará interpretando cuatro canciones nuevas que se incluirán en una versión deluxe que preparan de su primer disco homónimo.

“Estuvimos abriendo en Guadalajara los shows de OV7 y Kabah, pero ya como concierto (formal) de nosotros, este será el primero. Esta es nuestra primera gira en forma, también vamos a visitar Puebla, el 11 de marzo, y Monterrey, un día después. Agradecemos a nuestros lemoners por siempre estar ahí, por seguirnos a todos lados y por ver cómo han estado reaccionando… Al parecer, les ha gustado mucho nuestra música y ya estamos listos para ir a sus ciudades y cantar y convivir un rato”.

Los cuatro temas nuevos van a estar cantándolos en todos los shows al interior de la República y aunque aún no pueden revelar el nombre las canciones, hacen un llamado a los fans para que los sigan en redes sociales y así enterarse de los títulos que llevarán; lo que sí recalca Emiliano es que son nuevos géneros, más rítmicos y divertidos. Actualmente, la banda está ensayando para ofrecer nuevas coreografías y también habrá nuevo vestuario.

Están creciendo

Sobre el proceso de la banda y su desarrollo, la mayoría de los integrantes se está adentrando a la pubertad. “Desde que el grupo salió a la luz ya casi son tres años, todos hemos madurado, hemos crecido, nos ha cambiado la voz, cambiaron nuestros gustos, ya no somos de juguetes, pero es divertido verlo porque somos una gran familia”, explica Emiliano.

En lo personal, Emiliano, disfruta estar desarrollándose en esta carrera y descubrir que el público se identifica plenamente con la banda. “Yo me siento contento de estar logrando mis sueños, de estar haciendo lo que me gusta, sí cambió un poco mi vida con el hecho de entrar a LemonGrass, ya no es lo mismo porque la gente te empieza a reconocer y te das cuenta que se pueden identificar con tu música y eso a mí en lo personal me llena”.

Ari, jefe y amigo

Emiliano desconoce si LemonGrass será parte de los artistas invitados a la gira de los 90 Pop Tour, pero reconoce que Ari Boroboy, antes que jefe es un buen amigo que siempre los apoya: “Yo lo respeto mucho; nos da buenos consejos… Es un gran empresario, un gran artista y papá, le echa muchas ganas, nos apoya mucho, estoy agradecido por la oportunidad que me dio, por confiar en mí, y por dejarme conseguir mi sueño”.