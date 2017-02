Bronco relincha de nuevo

La agrupación regresa y busca ampliar sus horizontes al coquetear ahora con el rock y el pop como se oye en su sencillo con Cristian Castro; además, será una de las cartas fuertes del festival Vive Latino

GUADALAJARA, JALISCO (06/FEB/2017).- Sumarse a la euforia por la música retro es algo que José Guadalupe Esparza no quiere. Nunca ha dejado de estar sobre los escenarios y aunque el líder y compositor de Bronco pensó que el concierto de 1997 en el Estadio Azteca sería su último galope artístico, ahora “el vaquero” de Apodaca reclama su trono en el mundo grupero dispuesto a conquistar nuevos territorios en el rock y el pop.

“No queremos ser retro, ese es nuestro plan, estamos decididos a luchar porque no se nos considere un grupo del recuerdo. La historia de Bronco es un cuento de hadas, pensé que Bronco nunca regresaría al camino. Tenemos una adicción a la música, seguimos con un Bronco diferente, dando continuidad a la misma historia con nuevas propuestas; sin importar lo que esté de moda como los movimientos alterados”, comenta Lupe Esparza en entrevista.

Lupe Esparza no se jacta de que Bronco sea inmortal, pero sí una agrupación que ha sabido sujetar las riendas del tiempo para usarlo a su favor pese a los malos tragos que les ha brindado la vida: la muerte del baterista José Luis Villareal “Choche”, la pérdida del nombre “Bronco” durante años y volver a ganar la confianza del público bajo el mote de “El gigante de América”.

Arropado ahora por Sony y próximo a estrenar “Primera fila” con duetos con Cristian Castro, Julieta Venegas, LemonGrass, León Larregui y los argentinos Illya Kuryaki and the Valderramas, Bronco también se alista para adueñarse del Vive Latino y emprender una extensa gira por México junto a sus “potrillos” René y José Esparza, su fiel compañero el tecladista Ramiro Delgado y Javier Cantú.

“Es un proyecto ambicioso con dos primeros cortes: ‘Nunca voy a olvidarte’ con Cristian Castro y ‘Sergio, el bailador’ con Illya Kuryaki. Tuvimos el reto de decidir cuáles canciones podían entrar, tenemos tantas que podemos hacer cuatro Primera Fila más… De momento escogimos las emblemáticas y dejar fuera a otras como ‘Un fin de semana’ o ‘No nos vamos a olvidar”, detalla Lupe Esparza al adelantar que esta producción incluirá 19 temas, de los cuales “Impotente”, “Doctor” y “Gajes del oficio”, son inéditos.

Sobre las expectativas que tiene ante el nuevo reto que enfrentan el músico señala que “sí existe la presión de que las nuevos temas tengan éxito como los de antes. Me da pena saber que ahora todo es más desechable, escuchas una canción y a los tres meses la olvidas cuando antes duraban años escuchándose, cada día hay nuevos cantantes que en redes sociales logran millones de visitas en cuestión de días, eso no lo puedo entender”.

En su propio estilo

Además de los nuevos modelos de promoción y consumo de la industria musical, Lupe Esparza asegura no entender el tipo de temáticas que ahora lideran la popularidad del regional mexicano con letras que dan pie a la agresión o humillación de la mujer.

“Hay una canción que dice ‘aquí estoy con otra, llámame para pasártela y escuches lo que le estoy haciendo’, eso no puede ser, no lo entiendo. No hablo como un artista de la vieja escuela, hablo de principios, madurez, no podemos grabar canciones con palabras malsonantes y pornográficas, pero eso a la gente le gusta; es grave, todas esas canciones no tienen argumentos para quedarse en la música regional mexicana, pero tienen éxito y contra eso no podemos luchar”.

Aunque la consigna es mantener la esencia que los lanzó al estrellato, Lupe Esparza destaca que modernizarse a su propio estilo será el ingrediente estelar para ganarse la confianza de las nuevas generaciones pero también mantener la fidelidad de los fans que iniciaron con Bronco en 1980 y mostrarse como músicos que han madurado hasta en la forma de actuar en los escenarios y su imagen artística.

“Soy uno de los cantantes más imitados y me llena de orgullo. Todo tiene su momento y cuando antes salía sin camisa en los conciertos y videos, me dedicaba mucho al gimnasio pero no puedo luchar contra el tiempo, quiero que la gente me vea lo mejor posible, yo sé que no soy ningún Alejandro Fernández, soy un hombre de campo con botas y sombrero, creo que ahora tengo que ser más recatado. Bronco se tiene que reinventar hasta en el vestuario, nuestros trajes ahora son diseñados por nuestros hijos, tenemos que ser vaqueros modernos, aunque parezcamos galácticos, sin perder nuestro estilo en las botas y el sombrero”.