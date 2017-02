Taylor Swift da lo que sería su único show del 2017

La cantante ofrece un concierto previo al Super Bowl y anuncia que podría ser el único del año

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (05/FEB/2017).- El concierto de Taylor Swift previo al Super Bowl trajo algunas noticias: ella anunció que podría ser su único concierto de este año; cantó para el número más pequeño de fans de su historia, nueve mil personas, que es muy bajo para la 'estrella del pop', e interpretó por primera vez en vivo su sencillo más reciente.

La cantante también hizo algunas referencias al futbol americano durante el show de 90 minutos, comentándole a la multitud sobre su primer éxito de country vuelto pop, "You Belong With Me", cuyas letras hablan sobre animadoras deportivas, graderías y chicos.

"Sentí que podría ser apropiado", afirmó.

Swift, con un vestido corto Versace, sacudió a los asistentes del Club Nomadic, con un concierto que empezó el sábado por la noche y terminó el domingo por la madrugada.

La cantante de 27 años interpretó en su mayoría canciones de su álbum "1989", ganador del Grammy en 2014, así como de "Red", de 2012. Sus interpretaciones incluyeron "Shake It Off", "Blank Space", "Bad Blood" , "Style", "We Are Never Getting Back Together", "22" y "I Knew You Were Trouble".

Swift también cantó en vivo por primera vez "I Don't Want to Live Forever", que cantó a dúo con el ex miembro de One Direction Zayn, de la banda sonora "Fifty Shades Darker".