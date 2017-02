'El Potrillo' tiene el corazón roto

En entrevista habla de su demanda contra Luis Miguel, entre otros temas

GUADALAJARA, JALISCO (03/FEB/2017).- Primer acto: un velero, el mar y una pareja; segundo acto, la voz de Alejandro Fernández cantando: “Cómo te duele, que te quedaste sola y no soy yo el que te quiere”… Esto es la presentación del segundo sencillo del nuevo material de “El Potrillo”, el cual lleva por nombre “Sé que te duele” y que, a partir de hoy, se puede escuchar en todas las plataformas digitales para el goce de los fans del cantante.

“Sé que te duele” es una colaboración con el grupo Morat, una banda colombiana nominada a los Latin Grammy, cuyos integrantes comentan estar felices con la grabación de este material: “Todos hemos escuchado la música de Alejandro Fernández desde chiquitos. Es una locura estar acá, es un sueño”. Por su parte, Alex señala que espera que esta composición se convierta en el nuevo himno de todos aquellos “a quienes les rompieron el corazón” y desea que escuchándola “les den ganas de levantarse y encontrar un nuevo amor”.

El tema fue producido por Aureo Baqueiro y escrito por Mauricio Rengifo (del dúo Cali y el Dandee) y Andrés Torres, así como por Juan Pablo Isaza y Juan Pablo Villamil, ambos integrantes de Morat. Además, el video de esta canción fue filmado en las hermosas playas de Puerto Vallarta y Costa Alegre, Jalisco.

Sin duda “El Potrillo” está viviendo al máximo el éxito, pues sobra recordar que con el lanzamiento del primer sencillo de su nuevo material “Rompiendo Fronteras”— “Quiero que vuelvas”— ya alcanzó certificado de platino y con la presentación de este segundo tema, espera tener la misma aceptación, tal y como lo comparte en entrevista.

—Alex, estás pasando un momento increíble al recibir certificado de platino por tu sencillo “Quiero que vuelvas”; en una época en la que la gente busca descargar todo gratis, ¿qué mensaje le darías al público para que apoye a los artistas y no a la piratería?

—Me da mucho gusto que a pesar de que en estos tiempos puede ser tan fácil descargar la música gratis, mi público siga comprando el material original. Es muy importante decirle “no” a la piratería ya que ésta no solo afecta al artista, sino a toda la gente que está detrás de un disco.

—En tu primer sencillo, “Quiero que vuelvas”, le cantas al amor perdido; hay nostalgia... Cuando estabas grabando este tema y el video, ¿cuál era el sentimiento que te embargaba, en qué pensabas?

—En un disco siempre habrá canciones de amor y otras de desamor, no siempre te encontrarás pasando por algo similar en ese preciso momento. Yo intento recordar experiencias similares que haya tenido en el pasado para poder canalizar el sentimiento y dar lo mejor de mí en cada canción.

—El disco “Rompiendo Fronteras” saldrá a la venta el 10 de febrero, ¿cuándo iniciarás gira para presentarlo en vivo?

—Todavía no tengo fecha de inicio de una nueva gira como tal, pero mientras se prepara no me alejaré de los escenarios; continuaré con mis presentaciones en shows y Palenques.

FILMA EN PUERTO VALLARTA

Alejandro Fernández aprovechó los últimos días del 2016 para grabar el video del sencillo que estrena hoy —“Sé que te duele— el cual está incluido en disco que está por lanzar: “Rompiendo Barreras”. Fue el pasado 30 de diciembre que el cantante trabajó junto a su equipo de producción y algunos extras en Puerto Vallarta, Jalisco, desde las primeras horas de la mañana. Una calle del centro de este destino fue la elegida para este video —tal y como se puede ver en la foto—, la cual permaneció fuertemente resguardada, y donde Alejandro lució un desenfadado look.

PARA SABER

Luis Miguel no lo desanima

Existe una frase que dicta que “No se puede tener todo en la vida”, y es que pese al buen momento que está viviendo Álex, la demanda que enfrenta en contra de Luis Miguel por desfalco está presente, por lo que se le cuestionó: —Anímicamente, ¿cómo te encuentras al tener que compartir la buena nueva de tu certificado de platino y tu próximo lanzamiento del disco con el trago amargo de la demanda a Luis Miguel? A lo que Fernández comentó —“En esta carrera siempre habrá subidas y bajadas, yo trato siempre de concentrarme en lo positivo y trabajar para cosechar más éxitos”. Recordemos que Alejandro le adelantó a “El Sol” más de cuatro millones de dólares para que ambos realizaran la gira “Pasión” y con la cual recorrerían México y Estados Unidos. Al final, ni Luis Miguel ni su equipo dieron señales de vida, no realizaron el tour y no devolvieron el dinero por lo que Fernández entabló una demanda y exige la devolución del pago, querella que actualmente está en curso.