El festival Corona Anagrama da a conocer su cartel

El elenco está encabezado por Foster the People, Mac Miller, Young the Giant, Girl Talk y Crystal Castles

GUADALAJARA, JALISCO (01/FEB/2017).- El festival internacional de música, tecnología y gastronomía, Corona Anagrama ha presentado este miércoles su line-up, el elenco de artistas y bandas por el que estará conformado.

Foster the People, Mac Miller, Young the Giant, Girl Talk, Crystal Castles, Classixx (DJ Set), Little Jesus, Ra Ra Riot, Robert Delong, Pat Lok, Plastic Plates, Wingtip, AJ Davila, Wake Island, Wet Baes, Forecast in Rome, Noia, Lione y Option 4 serán las bandas que se presentarán durante el festival.

Los también creadores del Hellow Festival prometen que esta primera edición de Anagrama será un fantástico viaje al sonido, imaginación, tecnología y gastronomía, misma que estará a cargo de algunos chefs locales.

ANAGRAMA se llevará a cabo el 25 de marzo en el Parque Trasloma, en Guadalajara.

Los boletos podrán comprarse a partir de viernes 3 de febrero a través de ticketmaster.com.mx, Liverpool, Fabricas de Francia, Gandhi y Mixup.



Costos

Fase 1

General $495

Fase 2

General $595

Fase 3

General $695

Fase 4

General $795

Mientras que las entradas VIP se mantendrán en $1100 durante todas las fases.