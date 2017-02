Dale a tu cuerpo una revancha

Khloé Kardashian atajó muy bien la frase que indica 'renovarse o morir', y con su programa 'Revenge Body With Khloe' mostrará los pasos para poner en orden tu vida

GUADALAJARA, JALISCO (01/FEB/2017).- Una de las socialités más influyentes de la farándula internacional es Khloé Kardashian, quien junto con sus hermanas han hecho un imperio comercial a través de presentar su vida cotidiana en vivo y a todo color usando como vínculo los reality shows. Luego de haber pasado por procesos difíciles como separaciones y mala alimentación, la empresaria y modelo decidió recomenzar y poner en orden su vida, ahora tiene uno de los cuerpos más atractivos y saludables de la industria del entretenimiento.

Como buena empresaria, esta meta alcanzada la ha decidido capitalizar con el lanzamiento de su programa de televisión “Revenge Body With Khloé” que se estrena el 14 de febrero a través de la señal E! Entertainment, un espacio para cambiar la perspectiva de la vida de lo externo a lo interno. La modelo y su equipo de producción ayudarán a dos individuos por episodio a transformar sus vidas porque la mejor venganza es verse y sentirse lo mejor posible.

“Este programa se parece a mi propio viaje en la vida. Empecé a transformar mi estilo de vida, a convertirlo en uno más sano durante mi divorcio. Estaba atravesando algo que para mí era muy difícil, y que era que siempre recurría a un estilo de vida nocivo, comiendo de más y bebiendo de más, y no tenía una buena válvula de escape. Entonces, decidí cambiar esa manera de actuar e ir al gimnasio como terapia y para encontrar claridad mental, y fue genial”, cuenta en entrevista la estrella de la televisión.

Explica que durante ese viaje, y gracias al poder de las redes sociales, recibió muchos tweets que la motivaban o en los que le preguntaban cómo lo había hecho, cómo encontró la fuerza para hacerlo. Y a raíz de Twitter y de todos estos cuestionamientos, llegó a la conclusión de que no era la única que estaba atravesando una situación así.

“Me encantaría darle coraje y fuerza a la gente para que pueda encontrar el camino. Y lo genial de ‘Revenge Body’ es que no está relacionado solamente con las separaciones, no es algo superficial. Tengo una persona que vio a su padre ahogarse frente a sus ojos; tengo a alguien que fue ultrajada y luego de esa experiencia traumática aumentó de peso. Tengo gente que fue maltratada en la escuela secundaria y otros que están pasando por un divorcio”.

Para Khloé las redes sociales se han vuelto muy superficiales y quiere comenzar a cambiar ayudando a la gente a que se transforme de adentro hacia afuera. “‘Revenge Body’ no tiene que ver solo con el cuerpo, tiene que ver con fortalecerse mentalmente. Este programa es mente, cuerpo y alma. Y no es que la gente baje treinta kilos en treinta días. Se trata de encontrar la propia fortaleza interna, de encontrar al enemigo y conquistarlo, que podría ser darle un cierre a la muerte del padre, algo que antes no podía hacer. Soy yo mostrándoles las herramientas para manejar las cosas de una manera más sana”.

Cada cuerpo es único

Para tener el cuerpo perfecto, Kardashian no tomó algún ejemplo en específico, se aceptó tal como y es, y de esta decisión comenzó la renovación. “Me gusta mirar los cuerpos y pensar, por ejemplo, me gustaría tener las piernas de tal y cual, y el trasero de tal y cual. Por ejemplo, Beyoncé tiene un trasero espectacular, alto y firme. Pero no los miro para seleccionarlos, porque no creo que haya un cuerpo ideal. Sigo muchas páginas de ejercicios físicos de Instagram porque me motivan y me gusta ver los cuerpos de otras mujeres, pero estoy contenta con mi propio cuerpo, no me gusta compararme con los demás”.

TOMA NOTA

Sigue sus consejos

Beber agua. “Parece una tontería pero yo bebo entre tres y cuatro litros de agua todos los días, como mínimo. Y mi nutricionista dice que el agua es lo mejor que hay, y yo estoy de acuerdo. Te mantiene joven. El cabello, la piel, todo está espectacular”.

Proponerse metas pequeñas y obtenibles. “Creo que mucha gente se propone metas inalcanzables y luego se siente derrotada y defraudada por no haber podido logar lo que se propuso. Creo que hay que empezar haciendo gimnasia quizás tres veces por semana”.

Adiós a los lácteos. “Cuando dejé los lácteos fue cuando noté la mayor pérdida de peso. Bajé cinco kilos en menos de dos semanas. Y eso fue lo único que cambié. No es que hice más ejercicio ni nada”.