Músculo latino en la Berlinale

La presencia del cine latinoamericano cobra fuerza en este festival que celebra su 67 edición y arranca el próximo 9 de febrero

GUADALAJARA, JALISCO (01/FEB/2017).- El cine latinoamericano volverá a estar muy presente este año en la Berlinale, que arranca el próximo nueve de febrero, con dos películas que competirán con otras 16 por el Oso de Oro, numerosas cintas en las secciones paralelas y representantes en varios jurados.

El chileno Sebastián Lelio regresa al Festival Internacional de Berlín con “Una mujer fantástica”, una coproducción entre Chile, Estados Unidos, Alemana y España, tras el éxito logrado en 2013 con la cinta “Gloria”, Oso de Plata para la actriz Paulina García.

También en la sección oficial y a competición se proyectará en coproducción con Portugal la cinta brasileña “Joaquim”, de Marcelo Gomes, un duro retrato de la colonización portuguesa.

Dentro de la sección Berlinale Special, fuera de concurso, se proyectará la coproducción cubano-española “Últimos días en la Habana”, de Fernando Pérez, y el documental mexicano “La libertad del diablo”, de Everardo González.

La sección Panorama, la segunda en importancia del festival, contará en esta ocasión con una “fuerte presencia de Brasil”, país del que proceden cinco de los 51 filmes que se exhibirán.

Se trata de “Como Nossos Pais”, de Laís Bodanzky; el documental “No Intenso Agora”, de João Moreira Salles, y el breve filme de animación “Vênus - Filó a fadinha lésbica”, de Sávio Leite.

A estos tres títulos brasileños se suman “Vazante”, de Daniela Thomas y coproducida con Portugal, que se enmarca en el contexto temático del “universo negro”; y “Pendular”, de Julia Murat y coproducida con Argentina y Francia.

Completa la participación latinoamericana en esta sección el documental chileno “El Pacto de Adriana”, de Lissette Orozco.

En tanto, el cine latinoamericano representará un “punto geográfico importante” en la sección Forum de la Berlinale, dedicada al cine experimental. Se trata de las óperas primas del argentino Adrián Villar Rojas, “El teatro de la desaparición”; “Adiós entusiasmo”, del colombiano Vladimir Durán, coproducida con Argentina; y “Casa Roshell”, de la chilena Camila José Donoso, coproducida con México, estás dos últimas nominadas al premio al mejor filme debut.

Se suman las cintas “Rifle”, del brasileño Devi Pretto, una coproducción con Alemania; la película argentina “Cuatreros”, de Albertina Carri; y “Río Verde. El tiempo de los Yakurunas”, de los hermanos peruanos Álvaro y Diego Sarmiento.

La sección Generation, dedicada al cine infantil y juvenil, contará también con una nutrida representación latinoamericana. México participa en esta sección con “Tesoros”, de María Novaro, y “Libélula”, de José Pablo Escamilla González Aragón.

La sección de cortos Berlinale Shorts proyectará las cintas argentinas “Centauro”, de Nicolás Suárez, y “Fuera de temporada”, de Sabrina Campos, además de la mexicana “Ensueño en la pradera”, de Esteban Arrangoiz Julien, y la brasileña “Estás vendo coisas”, de Bárbara Wagner y Benjamin de Burca.

Por otra parte, el actor mexicano Diego Luna formará parte del jurado internacional encargado de conceder los Osos de Oro y de Plata entre las 18 cintas a competición. En tanto, la fundadora y directora del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) Daniela Michel, también formará parte del jurado que entregará el premio al mejor documental.

Lista de películas de la sección oficial

• “Ana, mon amour” (Rumanía, Alemania, Francia)

• “On the Beach at Night Alone” (Corea del Sur)

• “Beuys” (Alemania)

• “Colo” (Portugal, Francia)

• “Django” (Francia)

• “Félicité” (Francia, Senegal, Bélgica, Alemania, Líbano)

• “Hao ji le” (China)

• “Helle Nächte” (Alemania, Noruega)

• “Joaquim” (Brasil, Portugal)

• “Mr. Long” (Japón, Alemania, Hongkong, China, Taiwán)

• “Pokot” (Polonia, Alemania, República Checa, Suecia, Eslovaquia)

• “Return to Montauk” (Alemania, Francia, Irlanda)

• “Teströl és lélekröl” (Hungría)

• “The Dinner” (Estados Unidos)

• “The Party” (Reino Unido)

• “The Other Side of Hope” (Finlandia, Alemania)

• “Una mujer fantástica” (Chile, Alemania, Estados Unidos, España)

• “Wilde Maus” (Austria)

Películas que serán proyectadas en el Festival, pero que estarán fuera de la competencia oficial:

• “El Bar” (España)

• “Final Portrait” (Reino Unido, Francia)

• “Logan” (Estados Unidos)

• “Sage femme” Francia, Bélgica)

• “T2 Trainspotting” (Reino Unido)

• “Viceroy’s House Indien” (India)