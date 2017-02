Morrissey al frente del Festival Roxy

Con un cartel de lujo, el encuentro sonoro y gastronómico se llevará a cabo el próximo 1 de abril en el Parque Trasloma con la intención de llegar a un público más adulto

GUADALAJARA, JALISCO (01/FEB/2017).- “Roxy”, una palabra ligada a la memoria musical tapatía, renace este 2017 como un festival que integrará un cartel diverso con músicos como Morrissey, Hercules and Love Affair, Fito Páez, Empire of the Sun, James y Smash Mouth. El Parque Trasloma será la sede de Roxy: Festival de Música y Arte Gastronómico, proyectado para realizarse el día 1 de abril.

La variedad del evento está garantizada con los músicos que completan el cartel: Siddhartha y Caloncho, Elsa y Elmar, Hiromi, de Hot Chip (en formato de DJ) y Maite Hontelé, además de un homenaje a David Bowie (con David Brighton). Los organizadores del evento agregaron en ese sentido que han exhortado a los músicos en el cartel para que hagan un cóver de Bowie. La intención es que cada edición del festival tenga como homenajeado a un músico en particular.

Jacobo Márquez, de los productores, comentó que el público meta del festival busca ampliar el panorama, pues otros festivales abogan por un “target” de entre 20 y 30 años. En busca de atraer más asistentes de otros rangos de edad, las atracciones del festival Roxy incluyen la gastronomía y un área infantil.

Santiago Valencia, organizador, comentó que en cuanto a la comida, los chefs que prepararán platillos dentro del festival son Tomás Bermúdez de La Docena, Antonio De Livier La Panga del Impostor, Paco Ruano Alcalde y Nico Mejía de Cortez, quienes estarán en el restaurante común que se montará. Para maridar, en las bebidas habrá vino y cerveza: la tienda Contra venderá los vinos, mientras que se busca la inclusión de cervecerías artesanales.

En la zona VIP también se comercializarán bebidas de alta graduación. La zona VIP está diseñada como una zona de descanso. Otra zona especial será la de las suites, con diez espacios individuales (cada una para diez personas y con un costo de 40 mil pesos, con alimentos y bebidas incluidos).

El área infantil contará con talleres para que los niños pasen un rato divertido: en ellos igualmente podrán escuchar música. En esta sección se presentará la agrupación tapatía Pumcayó, con su concierto especial para niños.

Listos para todo

Morrissey, el músico británico que fuera vocalista de los Smiths, es conocido por sus filiaciones veganas. Su activismo es tal que ha llegado a interrumpir conciertos con el argumento de que “el olor de la carne cocinándose me dio asco” (Coachella, en su edición de 2009). Por ello, pese a que el festival tiene también un perfil gastronómico y los chefs invitados no se especializan en comida vegetariana, los organizadores comentaron que una hora antes y hasta una hora después de la presentación de Morrissey se suspenderá la venta de comida cuya producción incluya derivados de animales. Aún no se hacen públicos los horarios de los dos escenarios.

Chester Pérez abundó sobre la diversidad de géneros en el cartel, con artistas representantes del jazz como la pianista japonesa Hiromi, de la música latina como la trompetista holandesa/colombiana Maite Hontelé, el pop de la colombiana Elsa y Elmar o electrónica con el set de dj de Hot Chip, a la par del homenaje a Bowie por parte de David Brighton y su ensamble. En el rubro temporal, el espectro de amplía con un clásico del rock argentino (Fito Páez), bandas norteamericanas que tuvieron sus mayores éxitos en los ochenta o noventa (James y Smash Mouth), grupos del último decenio que combinan la electrónica con otros géneros (los estadounidenses Hercules and Love Affair y los australianos Empire of the Sun), y talento local reciente (Siddhartha y Caloncho).

Aunque en su momento fue negado por los organizadores, el cartel que circuló desde el 11 de enero pasado resultó muy parecido al revelado el día de ayer: la única diferencia es Placebo, ausente en el line up confirmado. Los organizadores afirmaron que todavía restan grupos con confirmar.

LO BÁSICO

No lo dejes pasar

Roxy: Festival de Música y Arte Gastronómico se celebrará el 1 de abril en Trasloma. Boletos a la venta a partir de este miércoles en Taquilla MX (con sucursales Botas Los Potrillos, Pizza y Come, Super La Playa y Quioscos Chivas). De 900 pesos general, mil 500 pesos VIP; 250 pesos niños (menores de 12 años). Los precios subirán a mil 100 pesos general y mil 700 pesos VIP quince días antes del concierto.

Tributo al nombre

La planeación de este festival lleva dos años, comentó Jacobo Márquez. El uso del nombre no tiene relación con las iniciativas actuales de reavivar el legendario foro de Mezquitán 80 en el Centro de la ciudad.