Razones por las cuales ‘Caracortada’ es un personaje tan difícil de repetir

Diego Luna podría tendrá un reto gigantesco al interprestar al personaje Tony Montana

GUADALAJARA, JALISCO (31/ENE/2017).- El mexicano Diego Luna podría estar ante el papel de su vida, pero seguro que tendrá un reto gigantesco. El personaje del mafioso Tony Montana alias "Caracortada" contribuyó a la fama de todos los involucrados en la producción de 1983, es hoy una fuente inagotable de memes y sigue siendo referencia del cine estadounidense. ¿Está el niño de "Mi abuelo y yo" listo para repetir la odisea del gran Al Pacino?

1. Porque Al Pacino

Robert DeNiro y Edward James Olmos dijeron que no, gracias, pero a Al Pacino sí lo convencieron y se metió en la piel del protagonista. Apenas 14 años antes este joven actor de teatro había saltado al cine con producciones como, nada menos, "El Padrino" y "El Padrino parte II", más otros éxitos de crítica como "Espantapájaros", "Justicia para todos", "Sérpico" y "Tarde de perros". Nadie tenía duda del enorme talento y la gran presencia del intérprete neoyorquino, pero interpretar a Al Pacino iba a demostrar, además, su enorme versatilidad: el sucio, maleducado, machista, arrogante y salvaje Tony Montana, un delincuente de origen cubano que conquista Miami con cocaína y homicidios a mansalva. Mucha gente aún lo identifica gracias a este papel.

2."Say hello to my little friend"

"Scarface" está llena de referencias populares: la famosa frase de Tony Montana antes de barrera con sus rivales con una M16 en las manos es su escena más recordada, en medio de una película repleta de momentos violentos y un lenguaje no apto para una buena variedad de públicos. De hecho instaló un récord (roto con "El lobo de Wall Street" de Martin Scorsese, en 2015): el de usar más veces en una cinta la palabra "fuck", hasta dos por minuto. Más allá de su brutalidad, la película le abrió camino a muchos otros personajes y temas similares en el cine y lleva tres décadas en el centro de un culto popular que celebra sus citas y sus misterios: hay quien dice que los kilos de cocaína que los personajes aspiran en la cinta son leche en polvo... y hay quien dice que no.

3. Porque Michelle, Stone y De Palma

Al Pacino es inolvidable, pero Michelle Pfeiffer, como su pareja, completa la esencia de la película: todo lo que Tony Montana toca se echa a perder y, a la larga, es una nueva fuente de mal. Pero la película es una oda a numerosos talentos individuales: el director Oliver Stone volvió al éxito comercial con el guion de esta cinta y su colega Brian de Palma se confirmó como un importante autor del "cine americano"; ambos vivieron las mejores épocas de sus carreras después de "Scarface". Mientras tanto, la película conquistó a la crítica pese a, o quizá por causa de, la ultraviolencia que la definía: aun hoy se le reconoce una original estética visual muchas veces imitada después, una banda sonora pronto elevada a nivel de clásica y una innegable popularidad.

4. Porque clásico

"Scarface" ofrece un punto de vista único sobre el lado más oscuro de la cultura estadounidense: en nombre del dinero puede cometerse cualquier crimen. La consagrada película original de 1932, dirigida por Howard Hawks y con Paul Muni en el papel principal, registraba la caída de un señor de la mafia del alcohol por culpa de un romance; la de Brian de Palma y Al Pacino va más lejos y retrata cómo el sueño del capitalismo destruye incluso a los más encumbrados. En el fondo, es una tragedia: Tony Montana quiere llegar cada vez más alto, aunque el precio es estar solo y rodeado de enemigos. Así le contesta a quien le pregunta cuál es su deseo: "El mundo, y todo lo que hay en él".

5.Porque las drogas y el poder

"Scarface" es la biografía de un antihéroe de los peores, claro que sí, pero sobre todo es una película acerca de cómo el poder corrompe a la gente y la droga arruina ciudades. Varias veces se ha discutido cuán literalmente reflejó el mundo de los cárteles hispanos en Estados Unidos o cómo anticipó estallidos de violencia que en México conocemos muy bien. Hay críticos de cine que advierten que, con los años, la realidad ha superado a esta estilizada ficción. En sus casi tres horas de duración hay numerosas ocasiones para pensar sobre el tema, y quizá aportaciones como la de Terence Winter, el guionista de la serie "The Wire" que escribirá el libreto de la nueva "Scarface", actualice esa mirada. EL

EL INFORMADOR / IVÁN GONZÁLEZ