Azteca tiene a su 'Fiscal de hierro'

Ileana Fox y Alejandro Camacho forman parte del proyecto, que se emite de lunes a viernes en punto de las 21:00 horas en la señal de Azteca 13

GUADALAJARA, JALISCO (31/ENE/2017).- Desde este lunes TV Azteca transmite su nueva teleserie llamada “La Fiscal de Hierro”. El melodrama marca el regreso a la pantalla chica de Iliana Fox, quien tiene el rol protagónico, pero también son parte importantes del elenco los actores Alejandro Camacho, Raúl Méndez, Carlos Ferro y Ruy Senderos.

Durante una videoconferencia, tanto Fox como Camacho ahondaron en el mensaje que lleva esta historia sobre el tema de la corrupción y los detalles de la producción, pues es una adaptación que se inspira de un hecho real en Colombia. “La Fiscal de Hierro” podrá verse de lunes a viernes a las 21:00 horas, costa de 80 capítulos y tiene tres directores a cargo: Juan Cardona, Eduardo Ramírez y Moisés Ortiz. La producción ejecutiva es de Manolo Cardona y Ana Celia Urquidi, la historia es escrita por Rosa Clemente y Raúl Prieto.

Iliana da vida a “Silvana Durán” una abogada digna que usará su inteligencia y audacia para escalar hasta los más altos eslabones de la Secretaría General de Justicia con la intención de dar captura al asesino de su padre y uno de los capos más peligrosos del país: “Diego Trujillo” (Alejandro Camacho).

“Esta es una historia que a mí me parece muy urgente de contar, plasma obviamente una realidad que estamos viviendo todos como mexicanos, pero está contada desde el lugar de la justicia, lo cual a mí me parece muy importante y urgente en este país, empezar a contar historias que nos den una esperanzada para tener un país mejor. Es una mujer que se tiene que enfrentar a un sistema muy corrupto y a la delincuencia”, señala Iliana quien destaca que la televisión le ha dado mucho poder a las narcoseries y no considera que esto sea un buen mensaje para las nuevas generaciones.

“Se ha estado exacerbando la figura del narcotraficante y de los sicarios lo cual a mí me parece muy delicado, incluso hay un documental que se llama ‘Narcocultura’ donde estamos enseñándole a nuestros nichos que ser narco o buchona está padre, y eso a mí no me parece que está bien, tenemos que pensar en qué tipo de sociedad queremos para nuestros hijos y para nosotros mismos”.

Alejandro Camacho es quien representa el mal en esta teleserie, pero desde la perspectiva de un personaje real, donde en la vida cotidiana los seres humanos no son ni muy buenos, ni muy malos, dijo que su personaje es matizado con muchos colores.