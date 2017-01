'El Comandante', una mirada a Hugo Chávez

El primero de los 60 capítulos de la serie de TNT se presenta esta noche, con la polémica figura del fallecido mandatario venezolano como protagonista

GUADALAJARA, JALISCO (31/ENE/2017).- TNT estrenará hoy en punto de las 21:00 horas la serie “Hugo Chávez, El Comandante”, bionovela inspirada en la vida del ex mandatario venezolano del mismo nombre, de quien hay muchas cosas por contar más allá de lo que fue su figura política. Este proyecto es una producción de Sony Pictures Televisión que retrata a uno de los líderes latinoamericanos más controvertidos de las últimas décadas.

El actor Andrés Parra es quien se mete en la piel de Chávez, pero detrás de él hay un elenco de grandes actores de distintas nacionalidades como Julián Román, Stephanie Cayo, Gabriela Vergara, y Albi de Abreu, entre otros, que enriquecen esta serie que estará dando de qué hablar durante su desarrollo, pues se trata del primer contenido para la TV basado en un personaje de la política en América Latina que incluye hechos reales aderezados con ficción.

El actor colombiano Julián Román —quien interpretó a Juan Gabriel en la serie “Hasta que te conocí”— encarna a “Carlos Uzcategui”, personaje ficticio que será rival de Chávez en la serie. Será un tercer amigo que hace grupo junto con “Hugo Chávez” y “Ángel Saavedra”, según la trama, él ya estaba en la Academia Militar cuando “Ángel” y “Hugo” entraron.

“Carlos” es el más formal y serio de los tres. Siempre tuvo inclinaciones de izquierda y trató de formar cuadros dentro del ejército y de establecer relación con los partidos, pero nunca tuvo tanto éxito como “Hugo”. No tiene su carisma ni su don de comunicación. Desde el principio se establece entre ambos una gran rivalidad, más promovida por “Carlos”. “Este es un personaje inventado, está la aclaración desde el principio, son varios personajes en uno”.

—Las series sobre personajes reales marcan pauta en la televisión, ¿crees que se sature el género como las telenovelas y los realitys shows?

—Yo creo que lo que está pasando es lo que siempre sucede en la televisión, vienen como unas modas, ya pasamos por las narcoseries y creo que llegó un momento donde existió una saturación, pues porque ya no hay que contar más, ya se contó la vida del capo, de sus esposas, de sus hijos, de la policía…. Y ahora hay un boom grandísimo con las series biográficas. A mí me parece que el secreto es qué personajes vamos a contar, es importante de aquellos que vamos a hablar.

—La serie se estrena en un momento histórico para la vida político-social para América, ¿es deber de la televisión retratar estas realidades?

—Este es un tema muy complejo donde me he metido en camisa de 11 varas cuando doy mi opinión. Hace mucho tiempo hice una serie que se llamaba “Los tres caídos” una historia del paramilitarismo en Colombia, una serie muy complicada de hacer, y alguien me decía que la labor de la televisión era educar, pero cuando tú sabes que la televisión es negocio, pues la obligación de esa televisión es un negocio.

Yo siempre he sido un abanderado de que tenemos que contar estas historias los que las vivimos o las sabemos de alguna forma, porque si esperamos a que llegue Hollywood a contarnos la historia de Chávez o de (Néstor) Kirchner, obviamente va estar un toque de ficción muy grande porque no están cercanos a lo que pasó.

—¿Qué descubriste de la figura de Hugo Chávez más allá de la figura política que representa?

—Era un tipo encantador, un tipo inteligentísimo. La primera vez que viajé a Venezuela en el 2002 o 2003 me tocó ver un ‘Aló presidente’, iba a Caracas a una obra de teatro, íbamos a salir a conocer y terminé quedándome seis horas escuchando a Hugo, era un hombre impresionante, muy cercano al pueblo. Un tipo que hace un programa de seis horas todos los días y que era el orador principal, tenía una capacidad maravillosa.

—En México eres conocido por la serie sobre Juan Gabriel y La Viuda Negra, ¿ya hay proyectos para que realices directamente en México? ¿Habrá segunda parte de la serie Juan Gabriel?

—Tuve la fortuna de trabajar en México más de siete meses con la serie de Juan Gabriel, pero la vida del actor un poco es más a donde lo lleve el mar y el viento, por ahora estoy enfocado en esto, nos queda un par de semanas y hasta que no termine, como que de pronto mi cabeza no está en otros proyectos, vamos a ver que nos depara este 2017 con “El Comandante”. (Sobre una segunda parte de la serie de Juan Gabriel) me encantaría, estaría muy divertido, siento que tanto para mí como para el equipo nos quedaron muchas cosas pendientes de este personaje tan maravilloso que fue Alberto Aguilera, vamos a ver que trae el destino, sería increíble.

Albi de Abreu, parte importante de la serie

El venezolano Albi de Abreu da vida a “Cristóbal Iturbe”, un “niño bien” de la sociedad caraqueña que estudió Economía e hizo un postgrado en finanzas en Nueva York. Cree en la ilusión de armonía que ofrece el país. No se toma nada demasiado en serio, se inmiscuye en las drogas y el alcohol, lo cual lo empieza a llevar a su límite, además, se convertirá en el operador económico de los nuevos capitales de la clase que controla el Estado.

“Soy venezolano y la experiencia la viví en carne propia, conozco muy bien como es la clase de políticas que tenemos. ‘Cristobal’ es un banquero millonario que realmente tiene mucho poder y lo administra de una forma muy madura, tiene el vicio de la droga y lo que queríamos lograr con los directores es que el personaje no se viera como un villano, más bien humanizarlo, que hiciera daño, pero que a la gente le pareciera adorable”.