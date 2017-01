Alex Durán, un villano con suerte

El histrión da vida al malvado 'Hans Dietrich' dentro del melodrama 'Vuelve temprano' en Imagen Televisión

GUADALAJARA, JALISCO (30/ENE/2017).- Que el público odie a sus personajes hace muy feliz a Alejandro Durán, el actor que ha encontrado en los villanos el brinco exacto para catapultarse como uno de los talentos más camaleónicos de la televisión y el cine mexicano.

Aceptar el antagónico de “Vuelve temprano”, la primera serie producida por Imagen Televisión, es un acierto que el actor presume con orgullo al asegurar que dar vida al patán de “Hans Dietrich” es el antes y después que esperaba en su carrera, personaje que lo ha llevado al extremo interpretativo con una historia que refleja los problemas sociales como la prostitución, la violencia familiar, homicidios y narcotráfico.

“Hans no deja de ser un villano pero a la vez en encantador, es un personaje muy real, uno que no se acostumbra a ver en las telenovelas o series, es un tipo loco que puede ser tu amigo y al mismo tiempo darte una puñalada por la espalda, va jugando con todos, tiene un toque de cinismo, se cree él más guapo, pero tiene un trasfondo en su historia en su infancia. Quiero sacarle jugo al personaje, me encanta ser villano”.

Alex Durán adelanta que el desarrollo de su personaje rompe con los clichés de los villanos mexicanos, pues “Hans” ofrece los claroscuros de una persona sedienta de poder y por otro lado un padre de familia que huye de los entornos violentos que él mismo construye a su alrededor.

Más allá de la pantalla

Ante el impacto de “Vuelve temprano” en la audiencia y con el ánimo de exponer de manera sutil y respetuosa la realidad de México en diversas temáticas, Alex Durán revela que Imagen Televisión planifica una gira por el país para prevenir la violencia hacia las mujeres en lo personal y laboral, algo que su personaje realiza constantemente con su pareja “Denisse Moya”, interpretado por Sara Corrales, en el que los golpes y agresión emocional son situaciones cotidianas.

“Más que entretener al público, Vuelve Temprano es un espejo de la sociedad con personajes reales que existen. Haremos una campaña en contra de la violencia contra la mujer, es da tristeza ver que muchas mujeres se reflejan en la pareja de Hans, mi misión como actor es decir que por ningún motivo la mujer debe ser violentada, armar conferencias y ayudarlas. Los índices de violencia son devastadores, haremos lo que podamos desde nuestra trinchera”.

Proyectos en puerta

Además de “Hans”, Alex Durán está por estrenar tres proyectos más. En breve comenzará su interpretación como “Azucena”, un travesti y luchador exótico en la segunda temporada de la serie de “Blue Demon” por la plataforma Blim, además de integrarse a “Las buchonas” como “El gallo” y alistarse para el rodaje de la película cómica “Un güero en apuros”.