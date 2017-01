Fustigan política antiinmigratoria de Trump en premios SAG

La actriz Julia Louis Dreyfuss calificó la orden ejecutiva como 'antiestadunidense'

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (29/ENE/2017).- La prohibición migratoria del presidente estadunidense Donald Trump contra inmigrantes de siete países fue vista hoy como "la villana de la película" durante los premios SAG, del Sindicato de Actores de la Pantalla.

Julia Louis Dreyfuss, quien obtuvo la estatuilla a la mejor actriz en serie de comedia por su trabajo en "Veep", donde encarna a una vicepresidenta de Estados Unidos, calificó la orden ejecutiva de Trump como "antiestadunidense".

"Soy la hija de un inmigrante, mi papá huyó de persecución religiosa en la Francia ocupada por los nazis", relató.

Añadió: "soy una patriota estadunidense y amo a este país. Y porque amo a este país, estoy horrorizada por sus defectos Y esta prohibición migratoria es un defecto y es antiestadunidense".

Enseguida, el actor William H Macy ganó la estatuilla por su personificación de Frank Gallagher, un padre disfuncional, drogadicto y alcohólico, en la popular serie Shameless de Showtime.

"Quiero nadar contra la corriente esta noche, y agradecerle al presidente Trump hacer parecer a Frank tan normal", dijo, provocando risas entre cientos de actores reunidos en el Auditorio Shrine de Los Angeles.

Al inicio de la premiación, el maestro de ceremonias, Ashton Kutcher, elogió a los miles de manifestantes que abarrotaron aeropuertos y calles de las ciudades más grandes del país para repudiar la política migratoria del gobierno de Trump.

Dirigiéndose a los manifestantes, dijo: "ustedes son parte del tejido social de quienes somos y les damos la bienvenida y los amamos".

Por otro lado, Mahersala Ali ganó el premio al mejor actor de reparto por su trabajo en "Moonlight", y Viola Davis se adjudicó el de mejor actriz de reparto por "Fences".

"Orange is the new black" ganó hoy el premio al mejor elenco en serie de comedia de televisión y Sarah Paulson ganó el premio SAG a mejor actriz en serie limitada o cinta para televisión por su trabajo en la serie "The people vs OJ Simpson american crime history".