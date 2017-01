Paulina Rubio pronostica un excelente 2017 en su carrera

La intérprete se presenta en el palenque de la Feria de León

LEÓN, GUANAJUATO (29/ENE/2017).- La cantante Paulina Rubio se pronostica un excelente 2017, en el que tiene preparadas algunas sorpresas para su público, además de llevar en alto la bandera de México con su música.



Sin ánimo de querer hablar sobre su vida personal, la intérprete expresó agrado por su participación en la Feria de León, recinto en el que contó con un nutrido número de seguidores que por un par de horas disfrutaron de su música.



En breve conferencia de prensa ofrecida por la intérprete, compartió su entusiasmo por lo que está pasando con su actual sencillo titulado "Me quema", mismo que dedicó a su audiencia.



Sin embargo, ante las constante preguntas sobre su vida sentimental, la hija de Susana Dosamantes se concretó a decir: "la música lo sana todo y si no lo sana, lo más importante es contagiar energía positiva".



"El 2017 suma el 10 para mí, así será este año y me encanta compartirlo con mi gente", dijo la intérprete, al asegurar que será su música la que hable por ella y la que lleve en alto la bandera de México a otros países.



"El arte es una forma de expresar lo que somos y queremos, yo desde niña lo he hecho", dijo Rubio, al recalcar que la música luego de sus hijos es su otro amor.



Referente a la cancelación en el concierto Oye 89.7, Rubio comentó que no sabe que pasó, sin embargo; ella está dispuesta a presentarse más adelante en ese escenario si la invitan, pues todo lo hace por su público.



Asimismo, reiteró que ella seguirá realizando giras por Estados Unidos, aunque primero ofrecerá presentaciones por su natal México.



Tras estas breves palabras, Rubio se dirigió al escenario para dar su espectáculo en el que temas como "Dame otro tequila", "Ni una sola palabra", "Yo no soy esa mujer", "Ese hombre es mío" lograron encender el ánimo de sus seguidores.



Además de que fue el pretexto para revelar que este año habrá un reencuentro con gente muy querida para ella.



Mientras que en el escenario una y otra vez animó a su público a no dejarse vencer, pues México siempre se ha distinguido por su fortaleza.