Film Radar: Luz de Luna

Llega a la cartelera con una puesta en cámara sólida y un relato bastante dramático

GUADALAJARA, JALISCO (28/ENE/2017).- Descrita como una película emocionalmente poderosa, importante y que guarda un interesante discurso sobre la identidad, la compasión y la vida, “Luz de luna” es una de las películas estadounidenses que mejores reseñas ha recibido en los últimos meses, cosa que sin duda le ha favorecido en su paso por la actual temporada de premios. Dirigida por un talento novel —Barry Jenkins— y basada en la obra de teatro In moonlight black boys look blue, este drama llega a las carteleras nacionales con una puesta en cámara sólida y un relato bastante dramático.



Producida por Plan B (compañía del actor Brad Pitt, que también financió la multipremiada 12 años esclavo), Luz de luna cuenta la historia de Chiron, un joven de color, durante tres etapas de la vida: el ocaso de su infancia, su adolescencia y los albores de la existencia adulta. En ella, Chiron afrontará un hogar disfuncional, el tráfico de drogas, el bullying, la violencia endémica, la fragilidad de la amistad y su propia homosexualidad... un proceso de maduración doloroso y complejo.



“'Luz de luna' es una historia que no ha sido contada. Ya sea que la ubiques como ‘cine queer negro’ o ‘cine urbano masculino’, está muy marcada la falta de películas de maduración protagonizadas por gente como Chiron y ambientadas en lugares como la zona interior de Miami”, afirma el director de la cinta, quien sentencia de forma categórica: “la gente como nuestro protagonista sí existe”.



Luz de luna

(Moonlight)

De Barry Jenkins.

Con Mahershala Ali, Trevante Rhodes, André Holland, Janelle Monáe, Naomie Harris, Alex Hibbert.

Estados Unidos, 2016.

OTROS ESTRENOS

RESIDENT EVIL: EL CAPÍTULO FINAL

Han pasado 15 años desde el primer filme y esta sexta parte promete dar cierre a las aventuras de Alice contra la temible corporación Umbrella, la cual está lista para asestar su golpe definitivo, llevando a la protagonista de vuelta al origen de todo: Raccoon City.



LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO

Apelando al amor por los perros que muchos profesan, este filme cuenta la historia de un perro que pasa por varias reencarnaciones y dueños para encontrar el propósito de su vida canina. Del mismo director de Hachiko.

EL TAMAÑO SÍ IMPORTA

El director de Labios Rojos presenta su nueva comedia protagonizada por Ximena Ayala y Vadhir Derbez como una pareja dispareja: ella es una chica común; él, un atractivo seductor. ¿Será posible que surja el amor entre ellos?