Sin Bandera lanza disco y alista gira

Su nuevo álbum, que contiene dos temas inéditos, saldrá a la venta el 24 de febrero

GUADALAJARA, JALISCO (28/ENE/2017).- Fieles al romanticismo, Sin Bandera regresa con nuevo disco luego de reunirse el año pasado y darle al público el gusto de verlos cantar juntos otra vez. Es así que Noel y Leonel presentan su nuevo sencillo “¿Qué pasaría?”, que se desprende del material: “Primera Fila Acústico. Una última vez. Encore”, el cual estará disponible a partir del próximo 24 de febrero en formato físico y digital, tres días después de que regresen de presentarse en la Quinta Vergara, en el festival de Viña del Mar, Chile.

En entrevista, Noel comparte que este tema lo podrán escuchar sus fans en vivo durante la gira que realizará el dueto, “Primera Fila”, la cual durará año y medio y en la que Guadalajara está contemplada dentro del itinerario. El formato del tour será tal cual como el disco que están por lanzar: “Es un disco completamente en vivo, no hicimos ningún retoque posterior. Es un disco con honestidad para con la gente y con nosotros mismos, porque vivimos en una realidad que en un mundo como éste ya no se sabe cuál es; vivimos en una realidad inventada constantemente, noticias falsas por doquier, un mundo tan complejo, por eso hay que dar verdad y mostrar lo que eres más que nunca”.

Cabe señalar que esta nueva placa se compone de los éxitos más importantes del dueto e incluyen dos temas inéditos. “¿Qué pasaría?”, la cual ya suena en la radio y es una canción cuya idea principal fue del propio Noel: “Esta canción básicamente es instrumental y se trata de imaginarse a la persona que amas lejos de ti mientras está ahí, para que la valores en el presente y no esperes a que se vaya para tomarla en cuenta. Es una cuestión tan humana que tenemos que valorar lo que se fue. Hay que regar esa plantita del amor todos los días, esto fue en ejercicio que hice a nivel personal a mediados del 2016 y salió esta canción con Leo, es una tema que mientras lo escribía estaba hasta lagrimeando”.

El otro tema que comparte Noel en exclusiva se llama “Adiós” y tiene muy presente la letra porque acaba de ver “La La Land” y justo el filme manifiesta de lo que habla la canción. “El título no tiene nada que ver con el grupo, es una canción de amor que se llama ‘Adiós’, que justamente plantea decirle adiós a alguien que amas, pero no desde el enojo ni la pelea, todo lo contrario: ‘adiós, sólo tengo cosas buenas que decir, adiós, siempre fuiste el universo para mí’. Generalmente cuando decimos adiós a alguien que amamos buscamos inconscientemente una pelea, ‘porque cómo me voy a ir bien’, habla de la conciencia, de la madurez, el jueves vi justamente ‘La La Land’, una película que plantea eso, un adiós desde el amor”.

PARA FANS

No hay colaboraciones en “Primera Fila”

Sin Bandera había buscado trabajar en este disco con otros cantantes, pero la agenda de los convocados no coincidió con la de ellos puesto que sólo tuvieron un día para grabar el disco en los Estudios Churubusco; sin embargo, Noel comparte que siempre hubo una buena disposición por parte de sus amigos músicos. “De alguna manera, ahora que lo veo el disco terminado, está perfecto, este es un registro en vivo, no sé si sea el último, no tengo idea, pero está bueno que seamos nosotros, estamos disfrutando estas canciones más que nunca, por algo pasan las cosas”.