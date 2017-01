Este lunes operarán a Inés Gómez Mont

La conductora reveló la fecha de su operación con una imagen de la virgen de la Basílica de Guadalupe

CIUDAD DE MÉXICO (27/ENE/2017).- La conductora Inés Gómez Mont publicó una imagen en Instagram donde dio a conocer a sus seguidores cuándo será la operación de un quiste que le fue detectado.

"Llena de fe…Ya aquí lista en la clínica y optimista. A todas y a todos los que están al pendiente y me preguntan cuándo es la cirugía, será el lunes a las 6 am y no hay nada de qué preocuparse", escribió Gómez Mont en una fotografía de la virgen de la Basílica de Guadalupe.

La conductora del programa “Cuéntamelo ya!” agregó: "Gracias por sus lindos mensajes y sus muestras de cariño, me alegran el corazón".

Inés Gómez Mont informó hace unos días en su red social que le fue detectado un quiste en la cabeza, por lo que se sometería a una "sencilla cirugía" vía nasal.

En esa ocasión detalló que aunque no dio detalles del padecimiento para no generar morbo ni malos entendidos, le pareció necesario ser honesta con su público.

En mayo del año pasado se integró al equipo de “Cuéntamelo ya!”, de Televisa.