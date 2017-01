Mischa Barton, de las adicciones al psiquiátrico

La actriz ingresó a un hospital en Los Ángeles para someterse a una evaluación psiquiátrica

CIUDAD DE MÉXICO (27/ENE/2017).- La actriz y modelo británico-estadounidense Mischa Barton, recordada por su papel de "Marissa Cooper" en la serie de televisión "The O.C." (2003-2007), ingresó a un hospital en Los Ángeles para someterse a una evaluación psiquiátrica.

La cara angelical de Barton, encantó en Hollywood desde que era una niña, a los 11 años posó para el famoso fotógrafo Steven Meisel y luego fue la imagen infantil de Calvin Klein.

Su carrera despegó con sus diversas participaciones en cine, televisión y teatro, consolidándose en la serie "The O.C.", en la que actuó durante tres temporadas.

Sus problemas con las drogas le han traído negros episodios en su vida; en 2007 fue ingresada a un hospital tras sufrir una reacción adversa al mezclar alcohol con una antibiótico.

Meses después fue arrestada por conducir en estado de ebriedad; en 2009 fue ingresada a la unidad psiquiátrica del Cedars-Sinaí Medical Center de Los Ángeles.

Además, Barton ha padecido de desórdenes alimenticios y ha tenido que lidiar con problemas financieros y con severos conflictos con su madre, a quien demandó hace unos meses por robo y acoso, según informa Vogue España.

La actriz de 31 años fue captada por vecinos, cuando deambulaba en el patio trasero de su casa con un extraño comportamiento.

TMZ reportó que la actriz repetía cosas incoherentes como que su madre era una bruja, que el mundo está en ruinas y mencionaba a "Ziggy Stardust", el hombre que creó el fallecido cantautor David Bowie en su álbum "The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars".

Con su reciente actuación en el programa "Dancing With The Stars", se pensó que los buenos tiempos había regresado para Barton, pero no fue así.