White Lies vuelve a México

La banda llega a Guadalajara, se presenta el próximo 17 de febrero en el Teatro Diana

GUADALAJARA, JALISCO (27/ENE/2017).- La banda británica White Lies lanzó su cuarta producción musical a mediados del año pasado.

Para promover su reciente disco "Friends" han realizado un tour por toda Europa y el próximo mes estarán presentándose en México.

El proceso de creación fue bastante largo, en entrevista con Harry McVleigh, vocalista y guitarrista de la agrupación, platica que al finalizar el trabajo tenían casi 40 canciones, por lo que se vieron en la necesidad de realizar un proceso de selección. De cualquier modo, el cantante se siente muy satisfecho con el resultado porque fue un trabajo totalmente controlado por la banda.

El título del disco proviene de una de las canciones que no incluyeron en él, pero que probablemente sus fans podrán escuchar en alguna otra producción. "Hay canciones que hablan sobre las relaciones, principalmente con los amigos, con quienes creces y realmente quieres. Especialmente nos referimos a las amistades a nuestra edad, cuando entras a la etapa adulta e inician los matrimonios y vienen los hijos... parece que te alejas de tus amigos, pero ellos siempre podrán estar ahí."

El primer sencillo fue "Take it out on me", lo eligieron porque querían mostrar algo atrayente por su ausencia durante varios años, y esta canción tiene toques musicales característicos de la banda y a la vez un coro bastante emotivo, por lo que el público puede identificar al grupo y renacer su gusto por ellos.

El videoclip está grabado en Tijuana, para el vocalista del grupo fue una experiencia peculiar: "Tuve una maravillosa experiencia ahí. Es un sitio interesante por ser frontera, no es un lugar que escogería particularmente yo para vacacionar; pero formamos un equipo de trabajo increíble con David Pablos y la pasamos muy bien, disfruté mucho estar ahí. Ahora lamento que no nos presentaremos ahí cuando visitemos México".

McVeigh se encuentra muy entusiasmado por los futuros conciertos de la gira, especialmente por su regreso a México. Se presentarán en la Ciudad de México el 18 de febrero, y un día antes estarán en el Teatro Diana en Guadalajara.

"No sé los demás, pero yo estoy muy emocionado, han sido muchos años desde que no nos presentamos en este país. El público mexicano puede esperar mucho de nosotros. Cada vez creo que mejoramos nuestras presentaciones en vivo, hemos aprendido y escuchado a nuestros espectadores sobre lo que quieren".

Harry McVeigh destaca que no sólo tocarán canciones de su más reciente producción, sino que buscan conquistar al público complaciéndolos con las canciones favoritas, las que han logrado que los mexicanos amemos a la banda White Lies.

EL INFORMADOR / RURH ROMERO