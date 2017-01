Radiodifusoras, unidas contra políticas de Trump con #To2Unidos

En más de 40 radiodifusoras de México suena al mismo tiempo 'Aquí no es así' de Caifanes

GUADALAJARA, JALISCO (27/ENE/2017).- Luego de días difíciles tras las constantes declaraciones de Donald Trump en contra de México, más de 40 radiodifusoras, sonaron al mismo tiempo 'Aquí no es así' de Caifanes haciendo un llamado a la unidad.

Desde la madrugada del 27 de enero, se comenzó a hacer un llamado a estaciones de radio, medios impresos y digitales para que resonará en punto de las 13:45 la melodía de los mexicanos.

Las estaciones que se unieron fueron RMX, Imagen, Reactor 105, Ibero 90.9, Máxima, Radio UDG, RadioAlfa, Radioradio, UVE radio de Morelia, UNI Radio de Nuevo León, Exa, Neurotika Pachuca, Stereo 95.1, Weradio 107.9, La Picosa 91.9, Los 40 irapuato 88.5, Éxitos 98.9, La estación familiar 1560 am, Salmantina La Más Prendida 810 am, Radioformula Bajio, MVS Bajío 104.1 y 99.9, Los 40 Celaya 96.7, Exa Irapuato 93.5, Exa Acambaro 90.5, Rock 101, Vive Latino, D99, D95, Rolling Stone, Conciertos Guadalajara, Instituto Morelese de Radio y Televisión, Radio Lógico 100.1, Blue FM 92.3, Ultra FM 98.3, LG La Grande 98.5, La Rancherita 105.1, EXA Fm 104.9, Alfa Monterrey, entre otras.

Saúl Hernádez, y Alfonsó André, vocalista y bateríasta de Caifanes postearon el siguiente mensaje:

Mensajes como "Que las diferencia nos unan", y "México se crece ante las adversidades", se pueden leer acompañando los cientos de tuits que lograron ser tendencia en redes sociales.

Artistas como Vicente y Alejandro Fernádez, Marco Antonio Solís, Siddharta postearon mensajes de apoyo.

Además de políticos como Vicente Fox, Aristóteles Sandoval, Enrique Alfaro, Pablo Lemus, se sumaron al movimiento.

'Aquí no es así' de Caifanes, fue editada en 1994 y viene dentro del emblemático álbum de 'El nervio del Volcán.

Acá la letra:

Vienes caminando

y no sabes tu destino

conquistando sueños

sueñas llegar a ser deidad

Sigues caminando

sobre viejos territorios

invocando fuerzas

que jamas entenderas

Y vienes desde alla

donde no sale el sol

donde no hay calor

donde la sangre

nunca se sacrifico por un amor

pero aqui no es asi

Vienes caminando

ignorando sagrados ritos

pisoteando sabios templos

de amor espiritual

Largas vidas siguen

velando el sueño de un volcan

para un alma eterna

cada piedra es un altar

Y vienes desde alla

donde no sale el sol

donde no hay calor

donde la sangre

nunca se sacrifico por un amor

pero aqui no es así.

EL INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO