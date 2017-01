La familia Kardashian está de vacaciones en Costa Rica

Grabarán un episodio de su programa de televisión, informan medios locales

SAN JOSÉ, COSTA RICA (27/ENE/2017).- La famosa familia Kardashian se encuentra de vacaciones en las playas de la provincia de Guanacaste (Pacífico) de Costa Rica y para grabar un episodio de su programa de televisión, informaron medios locales.

Los Kardashian llegaron al aeropuerto Daniel Oduber, en Guanacaste, la noche del jueves en dos aviones privados y luego fueron trasladados con fuertes medidas de seguridad privada en varias camionetas.

Según la prensa local, la familia se hospeda en una mansión en el Golfo de Papagayo, una zona turística caracterizada por las bellas playas y paisajes.

Los informes indican que en Costa Rica se encuentran Kendall, Kylie, Khloe, Kourtney, Scott, Kim, Kris y su novio, Corey Gamble, así como los niños de la familia.

No hicieron el viaje Rob Kardashian, Blac Chyna, Caitlyn Jenner y el rapero Kanye West, esposo de Kim.

La famosa familia de la farándula estadounidense estará en Costa Rica hasta el próximo lunes y grabará un episodio de su programa de televisión "Keeping up with the Kardashians".