Fuera de preJuicios... 'El tamaño sí importa'

Ximena Ayala y Vadhir Derbez estrenan hoy la nueva comedia romántica del cine mexicano

GUADALAJARA, JALISCO (27/ENE/2017).- En la industria del entretenimiento los clichés y los estereotipos son abundantes. Ximena Ayala y Vadhir Derbez son testigos de dicho fenómeno, y para poder desarrollarse en el histrionismo, ya sea en la actuación o en el cine, ambos han tenido que sortear diversas pruebas para demostrar su talento. Saben que no son los únicos, pero también tienen la certeza que hay proyectos como su nueva película, “El tamaño sí importa” donde se apela al amor real, a la belleza común, al sentido de libertad y de la imperfección.

Hoy, la cinta dirigida por Rafa Lara se estrena en la República Mexicana con 700 copias y es la vitrina para ver a Ximena desde otra perspectiva, una alejada del drama. En entrevista cuenta cómo fue vivir el reto. “Es un regalo enorme, un sueño de la vida hacer comedia, desde hace mucho tiempo tenía muchas ganas de hacer una comedia romántica, de hacer un personaje que me sacara de mi estereotipo en el que la vida, los directores y las historias me han puesto. A mí me gusta salirme de mi zona de confort, aunque sean películas que hablan de cosas intensas sociales o dramáticas, trato de que cada personaje tenga una particularidad”.

Ximena interpreta a “Vivi” una mujer que resulta invisible ante los ojos de “Jorge” (Vadhir) un socialité que sólo se preocupa por sí mismo hasta que un incidente de fraude lo lleva a la cárcel y al salir, la única persona que le brinda su apoyo y lo incentiva a alcanzar el estatus que ya tenía, es ella.

“Hace tiempo ya había estado yo tocando puertas para pertenecer a una historia así, no había pasado, pero soy sumamente necia, no quito el dedo del renglón y el momento en el que Rafa Lara me presenta esta historia, sentí como fue entrando a mi piel y mi alma, yo quería contar lo que enfrenta ‘Vivi’ porque en el fondo también soy como ella, estoy fuera de los estereotipos de belleza, de las actrices de comedia romántica. Yo soy completamente una terrícola, en el sentido de que soy una persona real, dentro de mi ser actriz soy simple, accesible, no estoy en esta onda del glamour, los actores como los políticos, tenemos que estar lo más cerquita de la gente”.

La belleza como estigma

Para Vadhir, “El tamaño sí importa” también es la oportunidad de demostrar que un histrión puede estar entre la televisión y el cine sin perder la esencia y el valor real de la actuación, y que ser atractivo no significa no tener los elementos necesarios para desarrollar tal o cual personaje. “Hay gente muy guapa que no tiene nada de talento y hay gente muy guapa que es talentosísima. Todos somos seres humanos, únicos y diferentes, el chiste es creer en la persona y es justo llegar a hacer castings y proyectos sin ese prejuicio de decir, ‘qué flojera los que son de tal manera’”.

Esta cinta representó el debut —como protagonista— en el cine del hijo de Eugenio Derbez. “Hay actores buenos y malos. No tiene nada que ver si están en tele, teatro, serie o cine. Pensar así es de una mentalidad muy chiquita y tristemente divide que existen celos todos los gremios”.

Con proyectos musicales

Ximena forma parte de la telenovela “Guerra de ídolos” para la cadena Telemundo. Será el primer melodrama musical para la cadena de televisión en español de Estados Unidos donde hay un elenco muy importante, en la que destacan nombres como los de María León, Juan Pablo Medina y José María Torre.

“La música nos acompaña, yo estoy muy contenta con esta serie, es mi segunda telenovela para Telemundo. Amo encontrarme dentro del melodrama, es un prejuicio del cual yo ya me salí, de pensar que ese género no estaba padre”.

Por su parte Vadhir acaba de sacar su primer sencillo llamado “Te Olvidé”. “Le ha ido increíble a ese proyecto, además le estado abriendo la gira a Carlos Rivera. La música me apasiona, y ahora, a principios de febrero, voy a lanzar un segundo sencillo, que además les tengo una sorpresa con mi hermana (Aislinn) y Mau (su esposo)”.

Mara Escalante, su debut en cine

Aunque con la cinta “¿Qué culpa tiene el niño?” Mara Escalante se dio a conocer en cine, fue “El tamaño sí importa” su primer gran oportunidad en el Séptimo Arte, oportunidad que le dio Rafa Lara y que a partir de ella, su espectro como actriz, guionista y productora ha crecido. En la película, Mara es la mamá de “Vivi”, una señora veracruzana con un acento muy divertido.

“Yo me siento en mi mejor momento, creo que estoy cosechando los frutos de muchos años de esfuerzo. El cine para mí es un premio a mi labor, agradezco mucho la oportunidad que se me ha dado porque es algo que siempre quise hacer”.

Mara comparte que ya está desarrollando proyecto en cine para tener su propio protagónico. “Soy una persona que no sólo me dedico a actuar, he tenido que aprender a producir mis propios proyectos. En los últimos seis años que me quedé congelada en televisión, me dediqué a hacer proyectos de cine que ahora estoy levantando y con esta exposición que tengo me abrirán nuevamente puertas”.