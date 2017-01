Joan Manuel Serrat alista su regreso a México

Se presentará al lado de Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos

GUADALAJARA, JALISCO (27/ENE/2017).- En 1997 los cantantes Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos y Joan Manuel Serrat se presentaron en la Ciudad de México con el espectáculo “El gusto es nuestro”, en la Plaza de Toros México, y ahora en febrero regresan a la capital para celebrar el 20 aniversario de este “show” que ha roto récord de audiencia.

El más emocionado por volver a tierras mexicanas es el maestro Joan Manuel Serrat, quien sólo tiene palabras de elogio y agradecimiento por esta tierra que lo acogió a principios de los 70, cuando pasaba por uno de los momentos más difíciles de su vida. “Para nosotros es un gran gusto poder volver a México y ahora para celebrar con todos el 20 aniversario de estos conciertos maravillosos que hemos venido realizando con ‘El gusto es nuestro’”.

Recordó que para él el gusto es mayor, porque parte importante de su vida está ligada a México, país que recorrió para llevar su música a bordo de un autobús, al que bautizó como “La gordita”. “Cómo no me voy a acordar de esos tiempos que viví en México, es mi vida y cómo olvidar ese viaje a bordo de ‘La gordita’, un viaje hermoso, un viaje de descubrimiento, donde sólo recibí el cariño de la gente, acogiéndome en tiempos donde yo no tenía una casa dónde volver y desde entonces mi relación con México ha sido magnífica”, comentó Serrat.

Y ahora retorna a México para celebrar junto con sus compañeros y público mexicano este 20 aniversario de “El gusto es nuestro”, que como dice el título de uno de sus temas, será toda una “Fiesta”. “El espectáculo es en sí una fiesta. Para eso fue pensado, para armar una fiesta en el escenario, donde el protagonista central es la gente, la memoria del público y es un espectáculo para descubrir y recordar ese mundo que musicalmente nos ha acompañado a todos a lo largo de tantos años”.

Añadió que un “show” de reencuentro musical se ha ido modificando con el paso de los años, aunque esto los ha puesto en apuros, pues la gente pide las canciones de antaño y además, los temas nuevos de cada uno de los protagonistas. “Hemos tenido que irlo modificando, hay coincidencias con el primero de hace 20 años, pero con el tiempo todos hemos seguido escribiendo canciones que ahora la gente también ha hecho propias y se van acumulando todos los años de música que no estaban en los primeros conciertos, así que hemos tenido que hacer de todo para complacer a la gente, algo que para todos ha sido complicado.

El cantautor, originario de Barcelona, confesó que gran parte del éxito de “El gusto es nuestro” se debe a la gran amistad y mutua admiración que existe entre los cuatro ídolos que forman parte de este espectáculo. “Si no existiera esa relación fraternal entre nosotros no valdría la pena hacer este espectáculo”.