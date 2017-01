Lupita D'Alessio graba tema de telenovela

'Leona dormida' se encuentra en los preparativos para la grabación de su primer álbum en vivo

GUADALAJARA, JALISCO (26/ENE/2017).- Con más de 45 años de carrera artística ininterrumpida, 56 álbumes de estudio y más de 30 millones de discos vendidos de toda su discografía en México. Ahora en este 2017, Lupita D'Alessio retoma su carrera musical, interpretando el tema "Algo divino" de la inspiración de Jorge Domínguez, un bolero romántico especialmente creado para ser el tema central de la telenovela "Enamorándome de Ramón", misma que iniciará transmisiones de lunes a viernes a partir del próximo 20 de febrero por "Las Estrellas".

"Algo divino" fue grabado recientemente por Lupita D'Alessio en los estudios Casa Dorada en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a donde la cantante acudió ex profeso para ponerle voz a la canción.

Simultáneamente a lo anterior, la cantante inicia desde ya los preparativos para la grabación de su primer álbum en vivo (CD + DVD), que incluirá inolvidables covers de canciones que le traen muy buenos recuerdos, además de algunos éxitos y un tema inédito, aún por definir. Dicha producción, la 56 en su carrera de cantante, será lanzada oficialmente durante el primer trimestre de 2017.

Con un concierto que promete ser inolvidable, Lupita D'Alessio, celebrará el día del "amor y la amistad" en el Auditorio Nacional, el próximo 15 de febrero.

Una carrera de éxitos

La estrella inicia su carrera a principios de los años 70. Su primer gran éxito fue el cover de la canción italiana "Mi Corazón Es Un Gitano"; a los que continuaron "Ya No Me Vuelvo a Enamorar", "Si Tu Ya No Me Quieres", "Ya, Ya, Ya", etc. Posteriormente graba un disco con canciones infantiles, destacando primeramente, el inolvidable tema de la exitosa telenovela "Mundo De Juguete" y la canción "Erase una vez", ambos en su voz se convirtieron en grandes éxitos.

En esos años Lupita D'Alessio graba una versión de la canción "Juro Que Nunca Volveré", misma que Juan Gabriel había escrito inicialmente para Lucha Villa; ésta versión resultó ser uno de sus grandes hits hasta la fecha. Poco tiempo después su carrera toma mucho auge gracias a su participación en el Festival OTI en la Ciudad de México en el año de 1978; del cual resulta ser la ganadora absoluta y por ende la representante de México en el Festival OTI Internacional que tiene lugar en la ciudad de Santiago de Chile el 2 de diciembre de 1978; interpretando la canción "Como Tú" de Lolita De La Colina. En dicho certamen Lupita D'Alessio obtiene el tercer lugar de la competencia.

Sin duda la década dorada ocurre en los años 80's, cuando Lupita D'Alessio continua grabando canciones de otras reconocidas cantantes, convirtiéndolas en grandes éxitos (principalmente de Lucha Villa, Rocío Jurado y Valeria Lynch) como: "Inocente Pobre Amiga", "La Diferencia", "De Parte de Quien", "Ese Fue Tu Error", "Lo Siento Mi Amor", "Ese Hombre", "Qué ganas de no verte nunca más" y "Corazón de Hielo"; las cuales sin duda alguna la convierten en la más destacada intérprete de México, con un estilo tan peculiar de interpretar canciones de amor y desamor.