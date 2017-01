Ed Sheeran traerá por primera vez su música a México

El cantante ofrecerá conciertos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO (26/ENE/2017).- El cantante británico Ed Sheeran visitará por primera vez México como parte de su gira mundial que emprenderá este año, y con la cual tiene previsto ofrecer conciertos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.



El intérprete de "Shape of you" cantará en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México el 10 de junio, mientras que la cita para los fans tapatíos es el 12 del mismo mes en la Arena VFG, y cerrará la serie de presentaciones en el Auditorio Citibanamex el día 14, se informó mediante un comunicado.



El "tour" mundial, que recorrerá Europa y parte de América Latina, comenzará en Italia el 17 de marzo próximo y continuará hasta junio.



En fecha reciente Sheeran conquistó a las audiencias de Estados Unidos, tras lograr el lugar número uno en la lista Hot 100 de Billboard, con "Shape of you".



Esta semana lanzó el videoclip de su tema "Castle on the hill", que fue grabado en su nativo Framlingham, Suffolk, y ya alcanzó más de 10 millones de vistas en un portal de videos.



En julio de 2015 se convirtió en el primer artista en solitario en presentarse en el Estadio de Wembley (sin banda, sólo con su conocido pedal y su guitarra), donde tocó para 240 mil personas en tres noches consecutivas con localidades agotadas y logrando una colaboración muy especial con Sir Elton John durante la primera noche.



El tercer álbum de estudio de Ed Sheeran "÷" ("Divide") será lanzado el 3 de marzo próximo vía Asylum/Atlantic Records.