¡Fey dio el sí!

La cantante se integra a la gira '90’s Pop Tour' en la que comparte escenario con OV7 y Aleks Syntek, entre otros artistas

GUADALAJARA, JALISCO (26/ENE/2017).- En noviembre pasado, Fey se alistaba para dar un concierto en Guadalajara pero por desacuerdos entre su equipo y el promotor el espectáculo no pudo ser. Durante ese tiempo la cantante comenzó a promocionar su sencillo “Amo” que la mostraba en una faceta más seductora y hasta sadomasoquista, claro, todo dentro del videoclip. Pero hace unas semanas ella y Ari Boroboy —su ahora representante— avisaban mediante una fotografía en redes sociales que venían cosas importantes para la carrera de Fey pues ya era parte de Bobo Producciones, y el primer anunció ya se dio ayer.

Fey se integra a la gira de conciertos “90’s Pop Tour” que ya tenía en sus filas a OV7, JNS, The Sacados, Aleks Syntek, Erik Rubín y Litzy. El concierto en Guadalajara será el próximo sábado 25 de marzo a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex. La competencia directa de este concepto es la gira que preparan Magneto, Mercurio, Kabah, Sentidos Opuestos y Moenia, llamado “Únete a la fiesta”.

La noticia de la integración de Fey a estos conciertos sorprende, pues antes se había rehusado a ser parte de ellos, pues consideraba que ella no podía encajar en el proyecto porque entiende que son reencuentros y ella nunca se ha ido de la música siempre ha trabajado y renovándose constantemente. “Yo creo que como solista el concepto es muy distinto de lo que se está haciendo en este momento, lo que ellos (Ari y su equipo) están haciendo es muy bonito, pero son reencuentros de grupos y de gente que ya no está en la música o más o menos, no es gente que ha seguido una carrera y yo no encajo, yo no me he retirado”, explicaba.

Pero reconoce que esta década marcó un precedente en la historia musical. “Es hermoso recordar, eso hace tu historia con el público, yo me siento muy halagada por todas las canciones que ya compartí y que te identifican con la audiencia, hoy me paro en un show y no hay ninguna canción que no se sepan y eso es una belleza, es muy bonito regalarle estas canciones a la gente, lo que vivieron con ellas. De los noventas venimos muchos, yo empecé con Mónica Naranjo, Shakira, Chayanne, Ricky Martin, Enrique Iglesias, todo estábamos en Sony y éramos compañeritos”.

Se sabe que Ari y su equipo preparan un espectáculo tecnológico importante que será el contrapeso de la década de los noventa donde existía el messanger y los collares de plástico, prevén un escenario de 360 grados.

Se deja fluir

Aunque ahora revivirá la nostalgia noventera con este grupo de amigos músicos y cantantes, individualmente Fey ha apostado por una propuesta transgresora, tecnológica y vanguardista. La intérprete de “Media Naranja” está convencida de la evolución del mundo y ha dado el siguiente paso confiando plenamente en su criterio.

Ahora es una cantante independiente, pero también lo asume en el terreno personal, pues es la gestora de su canciones, sus videos y sus sueños, solo ella decide que va y que no en su carrera musical, para muestra sus temas que ahora suenan en radio y plataformas digitales, “Amo” con sonidos electrodance y “No me acostumbro” con sonido de bachata.

“Imagínate lo emocionante que es que después de que le pones tanto amor a una canción, a la producción y a los detalles —porque soy muy perfeccionista— que sea un éxito, y así fue con ‘Amo’ después de mucho tiempo de producirla hasta en el arte, porque soy muy conceptual, en cuestión de minutos de lanzarla ya mis fans se habían encargado de hacerla primer lugar en iTunes y otros lugares de descargas. Me siento muy querida por un público con el que llevo más de 20 años de estar juntos, de crecer a la par y de compartir nuestras vidas”, comenta en entrevista.

Fey comenzó con la inquietud de la independencia desde su álbum “Dulce Tentación” en 2009. “La verdad fue un poco suicida mi decisión porque todavía no se experimentaba con esto y empecé con todo lo de las redes sociales, a manejar lo que para nosotros era nuevo porque nunca habíamos tenido ese contacto tan directo con los fans y eso ahora es una belleza, es un arma letal”.

En este esquema de trabajo de Fey, ha disfrutado su faceta de productora. Por eso es que decidió ya no hacer discos físicos. “Hay que ir adaptándose y como artista reciclando y reinventando para ir a la vanguardia en todos los aspectos. Yo desde 2002 que hice el disco ‘Vértigo’, me arriesgué estando en Sony que fue cuando ya me salí de la disquera porque como que fue mucha locura para ellos en ese momento, me aventé hacer el disco en inglés y español, compuse, me arriesgué como productora, me tomó más de dos años el proceso, y me quedé muy tranquila como artista”.

EN CORTO

Fey, ¡piensa rápido!

—Si pudieras elegir a cualquier persona en el mundo para invitar a cenar, ¿quién sería y por qué?

—A mi mamá —Josefina Gil— qué bonito sería poderla tener físicamente cuando ya no está esa gente que amas y obviamente la elegiría a ella para volverla a tener un ratito de frente, sentirla, escuchar sus consejos y disfrutarla.

—¿Cuál es un día perfecto?

—Para mí el día perfecto es cuando te partiste de risa, que te duele el estómago de hacerlo.

—Si pudieras cambiar algo de cómo te educaron, ¿qué sería?

—Me enseñaría a no confiar tanto en todo el mundo.

—Si mañana tuvieras un talento nuevo o una habilidad nueva, ¿cuál sería?

—¿Qué podría pedir? Ser buena en matemáticas.

—¿La última película que viste o tu favorita?

—Tengo tantas, ‘Amelie’ es una cinta que siempre me ha gustado que ya es viejita, y de los últimos tiempos, tengo unas muy cursis, ‘Elsa y Fred’ me vuelve loca.

—¿La canción que ahora mismo tienes en la mente?

—Obviamente ‘Amo’, te amo mi amo.

Busca inspirar

En esta nueva faceta que vive, Fey siente que podría ser un paso natural enseñarle a otros lo que ella ha aprendido en este tiempo. “Me encanta hacer eso, es algo que siempre encuentro el momento, me involucro, me falta hacer duetos con mucha gente, es algo que quiero experimentar más, lo de impulsar nuevos proyectos es lo máximo, que todo lo que aprendiste transmitírselo a alguien y que siga con lo que tiene que hacer, que brille por su propia luz”.