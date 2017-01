Issabela Camil también responde a Natália Subtil

Se mostró molesta y decepcionada por las declaraciones de la modelo

CIUDAD DE MÉXICO (25/ENE/2017).- Luego de que Natália Subtil declarara que no tenía apoyo para cuidar a su hija con Sergio Mayer Mori, Issabela Camil se mostró molesta y decepcionada por las declaraciones de la modelo, pues aseguró al programa "Hoy" que ha sido todo lo contrario.

"Me parece muy lamentable, muy triste, y además innecesario y no entiendo por qué lo dice, no sé qué papel quiere jugar, realmente a mí sí me molestó", aseguró.

"Entró al núcleo de mi familia, mi papá divino con la niña, mi mamá igual, se le dio amor, atención, cariño, todo", enfatizó.

Camil aseguró que su esposo Sergio Mayer es un abuelo responsable y que siempre está al tanto de la modelo y de su nieta.

"Sergio le compra cosas, le manda regalos a la niña, viaja en el avión de mi papá... no me parece justo, me parece lamentable".

También aseguró que Bárbara Mori ha estado al pendiente de la pequeña Mila, y que los problemas con Sergio los debe de arreglar Natália.

"Sergio Junior es otra cosa, ese es otro camino, ella escogió al papá, con el papá vienen consecuencias, entonces eso de 'estoy sola siempre, es un cuento desagradable y lamentable'" afirmó.